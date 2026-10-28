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"Це дуже тупа ідея": прем'єр Нідерландів розкритикував закупівлю енергоресурсів у Росії. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
636
"Це дуже тупа ідея": прем'єр Нідерландів розкритикував закупівлю енергоресурсів у Росії. Відео
Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен

Європа та США мають посилювати санкційний тиск на Росію, щоб змусити її серйозно поставитися до мирних переговорів щодо завершення війни проти України. Водночас закупівлі російських енергоресурсів суперечать цій меті.

Про це прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що російського диктатора Володимира Путіна потрібно змусити усвідомити, що він програє війну як на полі бою, так і через ослаблення економіки. Одним із чинників цього є міжнародні санкції.

"Єдиний шлях для європейців та американців – це накладати більше санкцій на російський режим, а не зменшувати їх. Купувати російські енергоресурси – це дуже тупа ідея", – наголосив Єттен.

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Глава нідерландського уряду додав, що європейські лідери не мають наміру відновлювати закупівлі російського газу.

"І я можу вас запевнити, що немає жодного європейського лідера, який хоче закуповувати російський газ наступні роки. Ми хочемо, щоб Росія зупинила свою війну. Якщо вони цього не зроблять – ми будемо бити санкціями по їхніх кишенях", – заявив Єттен.

Що відомо про домовленості Трампа з Путіним

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного палива на американський та світовий ринки. За словами американського лідера, спочатку планували поставити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – протягом листопада, а згодом збільшити обсяги. Трамп назвав розмову з главою Кремля "надзвичайно успішною" та висловив сподівання, що домовленості допоможуть знизити ціни на пальне.

На цьому тлі 16 жовтня до Конгресу США внесли двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати домовленість американського лідера з Путіним. Документ передбачає заборону інвестицій Американської корпорації з міжнародного розвитку (DFC) в російську енергетику, скасування чинних загальних ліцензій на відповідні операції та заборону видавати такі ліцензії в майбутньому. Крім того, він зобов'язує адміністрацію США запровадити санкції проти російського енергетичного сектору.

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