Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав країни Вишеградської групи об’єднати зусилля для підтримки України на тлі російської агресії. Він наголосив, що допомога Україні є водночас допомогою всій Європі та безпосередньо Польщі.

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Про це Туск заявив у Братиславі під час спільної пресконференції глав урядів Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та канцлера Австрії, передає кореспондент Укрінформу. Польський прем’єр закликав партнерів підтримати Україну в найближчі місяці, які, за його оцінкою, можуть бути особливо небезпечними через дії Росії.

Російська загроза

Туск нагадав, що кілька днів тому три російські ракети впали на території Польщі. Дві з них – неподалік кордону зі Словаччиною. Цей інцидент він назвав найнебезпечнішою провокацією Росії проти Польщі.

Глава польського уряду висловив сподівання, що Україна матиме можливість збивати російські ракети, які летять у напрямку території Європейського Союзу, зокрема Польщі.

Він закликав партнерів організувати спільну європейську акцію підтримки України. За його словами, така ініціатива стане не лише допомогою Києву, а й проявом солідарності з Польщею та всією Європою.

"Польща потребує вашої підтримки, не хоче діяти сама, як колись у минулому, перед очевидними провокаціями й ескалацією з боку Росії", – наголосив Туск.

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Ескалація Росії

Туск зазначив, що раніше вже попереджав партнерів із Вишеградської групи та Європейську Раду про ризик подальшої ескалації з боку Росії. На його думку, найближчі місяці можуть бути значно небезпечнішими.

Він закликав Угорщину, Чехію, Словаччину та інші європейські держави враховувати спільні безпекові інтереси незалежно від розбіжностей у поглядах на російську війну проти України.

Польський прем’єр також нагадав про свої попередні ініціативи щодо посилення безпеки Європи. Ще 12 років тому, після початку російської агресії проти України у 2014 році, він пропонував створити в Євросоюзі Енергетичний союз.

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Крім того, Туск переконував Францію та Німеччину спільно розробляти систему протиракетної оборони для захисту ЄС. Однак, за його словами, тоді європейські партнери недооцінювали ці загрози.

Спільна безпека

Окремо Туск наголосив, що підтримка України має бути не лише проявом солідарності, а й відповідати прагматичним інтересам європейських держав.

"Я не знаю, що ще має впасти на територію Польщі чи інших держав Євросоюзу, аби всі зрозуміли, що Росію треба зупинити. Незалежна Україна – найдешевший, а не найдорожчий спосіб зупинити Росію", – заявив польський прем’єр.

Він підкреслив, що допомагати Україні потрібно не через формальне дотримання принципу солідарності, а насамперед заради спільної безпеки європейських країн.

"Підтримувати Україну потрібно не за будь-яку ціну, а тому, що це низька ціна за нашу спільну безпеку", – підсумував Туск.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Туск скептично сприйняв заяву президента США про готовність Росії до миру.