Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив проти виділення 100 млрд євро на підтримку України з майбутнього бюджету Європейського Союзу. Він заявив, що Київ має отримувати фінансування поза межами спільного бюджету ЄС, а запропонований фінансовий план назвав неприйнятним для своєї країни.

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Про це повідомляє чеське видання iROZHLAS із посиланням на відеозвернення Бабіша. Очільник уряду розкритикував скорочення фінансування Чехії, а також заплановані витрати на європейські інституції та допомогу Україні.

Чому Бабіш виступив проти нового бюджету ЄС

Чеський прем'єр висловив невдоволення проєктом семирічного бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки. Зокрема, він розкритикував пропозицію ірландського головування, яка, за його словами, передбачає зменшення видатків на 32 млрд євро.

Бабіш наголосив, що Чехія щороку сплачує дедалі більші внески до бюджету ЄС, водночас запропоновані зміни можуть призвести до скорочення фінансування країни на 7,5 млрд чеських крон.

"Це для нас абсолютно неприйнятно", – заявив глава чеського уряду.

Окремо прем'єр звернув увагу на витрати на утримання європейських установ. За його словами, протягом семи років на роботу Європейського парламенту, Єврокомісії та інших структур планують спрямувати близько 100 млрд євро.

Водночас Бабіш заперечив проти закладення аналогічної суми в бюджет ЄС для підтримки України.

"Чому ми маємо виділяти гроші Україні з європейського бюджету? Україна повинна отримувати кошти поза межами європейського бюджету", – сказав він.

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За даними чеського Міністерства фінансів, торік Чехія отримала з бюджету ЄС на 31,1 млрд крон більше, ніж перерахувала до нього. З урахуванням додаткових 46,8 млрд крон із тимчасового європейського фонду відновлення ця сума сягнула 77,9 млрд крон.

Водночас аналітики припускають, що зі зростанням економіки Чехія в майбутньому може втратити статус чистого отримувача коштів ЄС.

Що відомо про новий бюджет Євросоюзу

У суботу, 21 листопада, президент Європейської ради Антоніу Кошта представив оновлену переговорну пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

Головні історії дня

Документ передбачає скорочення видатків на 204 млрд євро порівняно з початковим планом Європейської комісії. Частина держав-членів вважає попередні бюджетні пропозиції надмірним фінансовим навантаженням.

У липні 2025 року Єврокомісія запропонувала довгостроковий бюджет обсягом 1,763 трлн євро в цінах 2025 року. Однак його остаточні параметри досі залишаються предметом суперечок між країнами Євросоюзу.

Кошта намагається до кінця року досягти компромісу, який дозволить узгодити внески держав-членів із новими джерелами надходжень.

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Останню пропозицію розкритикував і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, однак його позиція відрізняється від поглядів Бабіша.

На відміну від Чехії, Німеччина є чистим платником до бюджету ЄС. Мерц наполягає на зменшенні загального обсягу видатків, водночас вважаючи за необхідне забезпечити стабільну та довгострокову фінансову підтримку України.

Нагадаємо, 15 листопада у Празі відбулася масштабна акція протесту проти планів уряду Андрея Бабіша змінити систему фінансування суспільних медіа. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці, побоюючись посилення впливу влади на незалежні ЗМІ.

Як писав OBOZ.UA, раніше прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкритикував домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального. Політик назвав цю угоду ударом по інтересах Європи та закликав європейські країни активніше долучатися до врегулювання війни в Україні.