"Це червоні лінії": Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтралітет та обмеження збройних сил. Відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на нейтральний статус і обмеження чисельності своїх збройних сил. Він також пояснив позицію України щодо територіальних питань і майбутніх гарантій безпеки.

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Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур, яке записали в Софії Київській у Києві.

За його словами, Київ готовий обговорювати можливі домовленості, але не погоджується на обмін територіями, а чисельність армії залежатиме, зокрема, від фінансування та формату безпекових гарантій.

Червоні лінії Києва

"Ми не можемо говорити про нейтральність нашої держави. І ми не можемо говорити про обмеження української армії. Наші червоні лінії, вони, в принципі, скажімо так, зрозумілі", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що гарантії безпеки України не можуть визначатися російською стороною. За словами президента, питання територій залишається окремою темою для переговорів, яку можна обговорювати лише на рівні лідерів держав.

"Ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення, якщо територіального питання, то на рівні лідерів, інших питань – на рівні технічних груп", – сказав глава держави.

Гарантії безпеки

Зеленський пояснив, що під час переговорів розглядають різні варіанти гарантій безпеки для України. Один із них передбачає членство в НАТО та збереження сильної української армії. Інший варіант – двосторонні гарантії за участю Сполучених Штатів, можливо, разом із європейськими партнерами.

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"Кращі, на мій погляд, НАТО плюс сильна українська армія, як частина альянсу", – сказав президент.

Він також зазначив, що самих домовленостей між президентами недостатньо. Якщо йдеться про двосторонні гарантії безпеки між Україною та США, їх має затвердити Конгрес Сполучених Штатів.

Чисельність армії

За словами Зеленського, Україна не обговорює з Росією чисельність своїх військових. Він додав, що це питання не погоджує і з американською стороною, оскільки воно залежатиме від потреб України та можливостей фінансування.

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"Якщо в мене достатньо фінансів, я хочу зберегти армію 800 000 людей", – заявив глава держави.

Водночас президент пояснив, що в разі членства України в НАТО чисельність війська залежатиме, зокрема, від готовності союзників фінансувати або співфінансувати його утримання. Він навів приклад можливого обговорення армії чисельністю 500 тисяч військових.

Якщо ж Україна не вступить до НАТО, за словами Зеленського, необхідно буде визначити, на що саме готові Сполучені Штати в межах гарантій безпеки. Зокрема, йдеться про можливу роль американської авіації або наземних операцій у разі потреби швидкого захисту України.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент Зеленський підбив підсумки тижня "емоційного діалогу" з американською стороною.