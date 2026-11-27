Російський диктатор Володимир Путін не може бути другом союзникам України, зокрема США, оскільки він агресор і приніс війну. Дивитися, як президент США Дональд Трамп обіймався з диктатором та називав його другом, боляче сім'ям, які втратили близьких через війну, яку розв'язав Путін.

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Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю ВВС. Він наголосив, що Сполучені Штати не можуть бути нейтральним посередником, оскільки якщо бути нейтральним з агресором, це означає підтримувати агресора.

Що відомо

Відповідаючи на запитання, чи є Сполучені Штати нейтральним посередником, Володимир Зеленський зазначив, що посередник не може бути нейтральним, оскільки якщо бути нейтральним з агресором, це означає підтримувати обидві сторони, а отже, підтримувати і жертв. і агресора.

"Нам потрібні сигнали реального корисного союзника, який може тиснути на Росію. Сполучені Штати не можуть бути просто посередником – нейтральним, бо коли ти намагаєшся бути дуже нейтральним з агресором, ти автоматично не нейтральний, бо це означає, що ти підтримуєш обидві сторони – тож це означає, що ти підтримуєш жертв і підтримуєш також агресора. Це неправильно", – сказав президент.

Він наголосив, що США мають тиснути на ситуацію, адже США – це сильна країна, яка має силу і повагу.

"США мають тиснути на ситуацію – ситуація така, що Росія є агресором. Це не про комфортні розмови, це про сильну країну, яка може тиснути, бо ця країна має силу і повагу", – зауважив глава держави.

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Відповідаючи на запитання, що він відчув, коли Трамп обіймався з президентом Путіним, називав його другом і постив ці повідомлення у себе в соцмережах (за підсумками тристороннього саміту США, Китаю та Росії в китайському місті Шеньчжень. – Ред.), Володимир Зеленський назвав таку поведінку дивною і наголосив, що Путін не може бути другом, адже він приніс фашизм.

"Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно... Він (Путін. – Ред.) – агресор і вбивця. Він приніс фашизм у 21 століття. Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до..."

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Він зауважив, що дивитися на таке боляче для сімей, які втратили рідних через війну, яку почав Путін. До того ж українці покладають надії на союзників, і тому прикро дивитись, коли там називають агресора другом.

"Для мене це виглядає дивно. Можливо, у мене особливе ставлення до цього. Перепрошую, але я живу в умовах цієї війни. Так. І мені здається, що багато людей сприймають це як щось справді дуже дивне. Можливо, між ними є особисті стосунки тощо. Але таке можна сказати без медіа, без публічності. Я так думаю. Тому що це дуже боляче для сімей, які втратили своїх дочок і синів. І вони покладають надії на президента Сполучених Штатів. І ми також покладаємося на наші відносини та на наших союзників. Ми на це розраховуємо. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"?Ні. Він не друг", – пояснив Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що повноправне членство України в НАТО стало б найефективнішою гарантією безпеки після завершення війни. На його думку, вступ до Альянсу забезпечив би надійніший захист, ніж окремі домовленості за аналогією зі статтею 5 Північноатлантичного договору.