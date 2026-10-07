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"Триває непублічна дипломатична робота": у МЗС прояснили ситуацію з Південною Кореєю

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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"Триває непублічна дипломатична робота": у МЗС прояснили ситуацію з Південною Кореєю
Георгій Тихий прокоментував відносини Києва та Сеула. Ілюстративний колаж

Українські дипломати продовжують активну непублічну роботу для врегулювання напруженої ситуації з Південною Кореєю. Причиною конфлікту є різниця у трактуванні домовленостей щодо конфіденційності передачі Республіці Корея двох військовополонених із КНДР.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. У середу, 7 жовтня, відповідаючи на запитання під час брифінгу він зазначив, що відомство не може розкривати всі деталі, адже триває "закрита робота дипломатичними каналами над тим, щоб урегулювати й перегорнути цю сторінку".

Саме тому коментарі МЗС можуть бути "лише загальними" і "спрямованими на те, щоб не загострювати суперечку", пояснив речник.

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Він нагадав, що в січні 2025 року Сили оборони України захопили в полон двох бійців із КНДР, які воювали на боці Росії. Відтоді інформація про цих військовополонених широко розповсюджувалася українськими й іноземними медіа (зокрема і корейськими ЗМІ).

Конституція Республіки Корея визначає територією держави весь Корейський півострів, і тому Сеул різними каналами звертався до Києва із запитами передачі зазначених осіб як своїх співгромадян.

"На підставі письмового волевиявлення цих осіб, а також враховуючи високий рівень двосторонніх відносин і принципову домовленість глав держав, компетентні органи України з дотриманням норм і принципів чинного законодавства України і міжнародного гуманітарного права здійснили низку юридичних і логістичних заходів, необхідних для передачі двох північнокорейських полонених до Республіки Корея. Ми вважаємо, що Україна зробила жест доброї волі та дружній крок щодо Республіки Корея", – наголосив представник МЗС.

Обмін критичними публічними заявами виник через "різницю у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності".

"З моменту початку обміну критичними коментарями, які усі бачили, ще раз повторюся: триває непублічна дипломатична робота закритими каналами задля того, щоб ситуація була вичерпана", – додав Тихий.

Коментуючи заяви, що Україна нібито вибачилася перед Кореєю, речник МЗС пояснив, що міністр Андрій Сибіга у своїх повідомленнях до корейського колеги зазначав, що "йому прикро, що ситуація зайшла у стадію обміну критичними коментарями".

"І це правда. Прикро, що зайшла ситуація в такий етап... Це нікому не потрібно. І все: не більше й не менше", – прокоментував Тихий офіційні вибачення Києва.

Як писав OBOZ.UA, раніше в корейському уряді заявили, що українські вибачення "не відповідають очікуванням" Сеула, тому держава розглядає подальші дипломатичні кроки.

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