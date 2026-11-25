Експрезидент Росії, нинішній заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв виступив із черговою порцією істерії, виливши низку образ та погроз на адресу колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Він заявив, що в разі війни між Росією та НАТО британського політика нібито потрібно "неодмінно повісити прямо на Трафальгарській площі", а також пригрозив знищенням британської столиці.

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Про це Медведєв написав у соціальних мережах, коментуючи заклик Джонсона ввести війська НАТО на територію України після досягнення припинення вогню.

Медведєв пригрозив знищенням Лондона та стратою Бориса Джонсона

Російський посадовець повторив кремлівський наратив про те, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нібито саме Борис Джонсон переконав українське керівництво відмовитися від укладення мирної угоди з Москвою.

Медведєв також спотворив позицію британського політика, представивши її як заклик до прямого військового протистояння Альянсу з Росією.

Експрезидент РФ назвав Джонсона "провокатором" та закликав стратити його, якщо розпочнеться війна між РФ і НАТО. При цьому він вдався до грубої лайки та відвертих погроз фізичною розправою.

"Якщо таке, не дай Боже, станеться, Джонсона треба неодмінно повісити просто на Трафальгарській площ", – заявив Медведєв.

Він також пригрозив Великій Британії застосуванням зброї, заявивши, що Джонсона можна повісити в іншому місці, якщо той уціліє, а "його рідного Лондона вже не існуватиме на момент закінчення війни".

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Що насправді запропонував Борис Джонсон

Під час інтерв’ю телеканалу Sky News колишній британський прем’єр говорив про можливість розміщення західних миротворців в Україні після досягнення припинення вогню. За його словами, військові могли б перебувати далеко від лінії фронту та виконувати небойові й логістичні завдання.

Джонсон розглядає таку присутність як символ підтримки України з боку європейських держав і додаткову гарантію безпеки після припинення бойових дій.

Він також наголосив, що саме Україна має визначати, військових яких країн запрошувати на свою територію. Для ухвалення такого рішення Києву не потрібно отримувати дозвіл Москви.

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Таким чином, пропозиція Джонсона стосувалася можливого розміщення миротворчого контингенту після припинення вогню, а не введення військ НАТО для безпосередньої участі у війні проти Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав європейські країни ввести свої війська в Україну ще до укладення мирної угоди з Росією. На його думку, присутність миротворців у тилових районах стала б важливим сигналом для Кремля і водночас не означала б втягування НАТО у війну.