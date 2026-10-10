Хто стане лідером України, вирішуватиме лише сама Україна та українці, і точно ніхто інший: ані США, ані Китай, ані навіть Європа.

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Президенту США варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів американців.

Не запитавши перед цим самих американців.

До речі, це яскраво ілюструє, що Трамп в корені не розуміє не те що українців, а саму Україну та її природу.

Гадаю, буде ефектно і справедливо, якщо цієї ночі в РФ спалахнуть ще кілька нафтових об’єктів.

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