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Блог

Ігаль Левін
Ігаль Левін

Новини політики / Думки
Time to read1 хв
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Блог |

Трампу варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів

Трампу варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів
Дональд Трамп

Хто стане лідером України, вирішуватиме лише сама Україна та українці, і точно ніхто інший: ані США, ані Китай, ані навіть Європа.

Президенту США варто двічі подумати, перш ніж зараховувати українців до ворогів американців.

Не запитавши перед цим самих американців.

До речі, це яскраво ілюструє, що Трамп в корені не розуміє не те що українців, а саму Україну та її природу.

Гадаю, буде ефектно і справедливо, якщо цієї ночі в РФ спалахнуть ще кілька нафтових об’єктів.

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Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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