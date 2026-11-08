''Трампу потрібні нові переговорники'': сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Науковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомНауковці провели технічне обстеження: у Києві частково відновлюють рух Північним мостомЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніЩе до початку будь-яких розмов: Bloomberg дізнався про ультиматум ЄС для Росії щодо війни в УкраїніПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюПєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокеюПоказання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть. Ілюстративне фото.Показання газових лічильників по-старому більше не прийматимуть: що зміниться для українцівМорська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоМорська піхота здійснила успішну висадку і має просування на лівобережжі Херсонщини: що відомоПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNПутін програє на фронті й прагне повністю знищити економіку України – CNNЧоловік переглядає папери за столом у пошкодженому офісі з розбитим вікномСотні ФОПів більше не врятують великий бізнес від податків: що готує держава підприємцямТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотТрамп все переплутав? Сенсація з призначенням Дейни Вайта спікером Білого дому отримала несподіваний поворотВолодимир ЗеленськийНаслідки російських обстрілів: Зеленський доручив зробити безкоштовний проїзд у наземному транспорті КиєваБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у містіБлекаут після ударів РФ у Дніпрі: що зі світлом та водою у місті
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
87
"Трампу потрібні нові переговорники": сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої
Зустріч Річарда Блюменталя з Володимиром Зеленським. Джерело: Х/Richard Blumenthal

Після виборів у Сполучених Штатах Америки, які пройшли 3 листопада і закінчились блискучою перевагою демократів, спостерігаються сильні проукраїнські настрої. Тому президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговорники.

Таку заяву у соцмережі Х зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він також закликав поновити санкції проти РФ, передбачені законом Ґрема, запровадження яких відтермінував Трамп. Також він виступив за блокування дизельної угоди з Москвою та надання Україні військової допомоги, зокрема засобів ППО. У зв'язку з цим політик вносить відповідний законопроєкт до Конгресу США.

''Трампу потрібні нові переговорники'': сенатор Блюменталь заявив, що після виборів у США спостерігаються сильні проукраїнські настрої

Допис Річарда Блюменталя. Джерело: Скріншот

Читайте також
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
23,4 т.
Путін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISW
23,4 т.
Путін відправляє на переговори з Україною чиновника, який у 2021 році висував ультиматуми НАТО і США – ISW
Сергій БережнийСергій Бережний
18,4 т.
Будапештський меморандум: Чому підписанти не виконали своїх зобов'язань, а Україна повинна їх дотримуватися?
18,4 т.
Будапештський меморандум: Чому підписанти не виконали своїх зобов'язань, а Україна повинна їх дотримуватися?
Віталій ПортниковВіталій Портников
10,8 т.
Непереможений спрут – це смертний вирок для України
10,8 т.
Непереможений спрут – це смертний вирок для України

"Відчувається сильний проукраїнський вітер у спину після виборів. Ми повинні негайно наполягати на запровадженні санкцій, скасованих Трампом, зупинити його мерзенну дизельну угоду, надати військову допомогу, зокрема протиповітряну оборону, та інші заходи, щоб продемонструвати підтримку, необхідну для того, щоб привести Путіна до серйозних мирних переговорів", – написав сенатор.

Блюменталь зауважив, що планує скористатися цією політичною підтримкою та внести до Конгресу США законопроєкт про посилення допомоги Україні й санкційного тиску на РФ.

"Я вношу законопроєкт, щоб скористатися цим моментом. А саме критичним поворотним моментом, коли Путіна потрібно переконати гучними перемогами голосів, що США підтримує Україну", – додавв сенатор.

Також політик зазначив, що для переговорів із Росією США мають залучити інших переговірників.

"Трампу потрібні нові переговірники, а не підлесливі пішаки, які називають цього жорстокого вбивцю гуманітарієм. Конгрес повинен негайно очолити це", – зазначив Блюменталь.

Він також порушив питання контролю над системами Starlink та Starshield. На його думку, Конгрес має забезпечити суспільний нагляд за їхньою роботою, оскільки вони мають важливе значення як для України, так і для національної безпеки США.

"Маючи вирішальне значення для України та нашої власної національної безпеки, Конгрес повинен запровадити контроль у суспільних інтересах над Starlink та Starshield. Ні наша національна оборона, ні наші союзники не повинні залежати від непередбачуваних примх трильйонера, захопленого его", – резюмував свій допис демократ.

Раніше стало відомо про те, що у Конгресі США демократи обговорюють підготовку нового пакета допомоги Україні, обсяг якого становить орієнтовно 15 мільярдів доларів. Також законодавці прагнуть забезпечити додаткову підтримку української енергетики ще до початку роботи нового складу Конгресу.

Також OBOZ.UA писав про те, що gрезидент США Дональд Трамп заявив про проведення серії телефонних переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні. Також американський лідер прокоментував майбутню зустріч сторін в Абу-Дабі. За словами Трампа, і Київ, і Москва готові до діалогу.

Як повідомляв OBOZ.UA, суд відхилив спробу адміністрації Трампа призупинити вибори у найбільшому штаті через ймовірну поразку республіканця.

Схожі теми
Переговори України та СШАСанкції проти РосіїВійна в УкраїніВибори в СШАСШАВашингтонконгрес СШАДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!