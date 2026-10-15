Трамп зробив ''подарунок'' Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись ''дружба'' США і Росії

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПутін на навчаннях "Центр-2026"Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"Україна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепиІлюстрація - посилка TemuВ Україні ухвалили новий податок на посилки з Temu та AliExpress: які покупки подорожчають і коли96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. Фото96-річна Ліна Костенко в новому яскравому вбранні посміялася над росіянами в компанії близьких друзів. ФотоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоУкраїнський льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відеоДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція боюДе дивитися Дюбуа – Вордлі 2: дата та час початку, на якому каналі трансляція бою"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиЕлектричне освітлення. ІлюстраціяГрафіки відключень світла посилюють: який режим діє у Києві та семи областях"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і  позицію Європи щодо дизельної угоди

Трамп зробив "подарунок" Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись "дружба" США і Росії

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 2,3 т.
Трамп зробив "подарунок" Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись "дружба" США і Росії
Рішення Дональда Трампа може мати негативні наслідки як для нього самого, так і для Путіна. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Getty

Рішення президента США Дональда Трампа послабити обмеження на постачання російського дизельного пального може принести Кремлю додаткові доходи для продовження війни проти України, однак така політика загрожує американському лідеру, і російському диктатору Володимиру Путіну.  Зокрема, Вашингтон ризикує поглибити розкол із європейськими союзниками, а Москва – зіткнутися з посиленням обороноздатності Європи та України.

Про це повідомляє CNN. Спроби американського президента тиснути на Київ і водночас іти назустріч Москві можуть не наблизити мир, а послабити позиції США та створити довгострокові проблеми для Росії. 

Чим ризикує Трамп

Як зазначає CNN, одним із головних ризиків американського президента є погіршення відносин із європейськими союзниками. Якщо трансатлантичні зв'язки зазнають ще більшої шкоди, партнери США можуть фактично перестати зважати на позицію Трампа та чекати завершення його президентства.

Це може обмежити можливості Вашингтона впливати на міжнародні конфлікти, зокрема на Близькому Сході, де ситуація залишається складною. Водночас рішення щодо російського дизеля, за оцінкою автора матеріалу, навряд чи допоможе суттєво знизити ціни на пальне у США до проміжних виборів, натомість може поповнити бюджет Кремля коштами, необхідними для продовження війни.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 33,1 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
icon 33,1 т.
"Я майстер укладання угод": Трамп назвав Байдена винним у війні в Україні і пояснив, чому не називає Путіна диктатором. Відео
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 12,1 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
icon 12,1 т.
"Політика на всі чотири сторони світу": Фіцо анонсував переговори з РФ та візит до України в листопаді
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 7,8 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео
icon 7,8 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео
Трамп зробив ''подарунок'' Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись ''дружба'' США і Росії

Дональд Трамп. Джерело: Getty

Чому це може обернутися проблемами для Путіна

Росія також ризикує опинитися у невигідному становищі. Якщо Україна та європейські країни будуть змушені діяти без повноцінної підтримки США, вони можуть посилити власну оборону, знайти альтернативні військові рішення та збільшити фінансування оборонної сфери.

Автор CNN наголошує: що активніше Москва протистоятиме Європі, то більше європейські держави вкладатимуть у переозброєння. У довгостроковій перспективі це може створити для Росії серйознішу військову загрозу, ніж нині.

Трамп зробив ''подарунок'' Путіну, але ризикують обоє: в CNN пояснили, чим може обернутись ''дружба'' США і Росії

Володимир Путін. Джерело: Getty

Крім того, Україна вже продемонструвала здатність знаходити нові рішення на полі бою та змінювати характер сучасної війни. На думку журналіста, ця винахідливість навряд чи зникне, навіть якщо Києву доведеться пристосовуватися до скорочення американської допомоги.

Водночас автор зауважує, що Росія здатна витримувати значні втрати та тривалий тиск, а момент, коли її можливості можуть вичерпатися, не завжди очевидний. Як приклад він наводить заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у 2023 році, який став несподіваним проявом внутрішнього напруження в Росії.

Нагадаємо, угода президента США Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального може принести Кремлю мільярди доларів додаткових доходів, які він зможе спрямувати на продовження війни проти України. Водночас експерти сумніваються, що домовленості суттєво знизять ціни на пальне у США, на чому наполягає американський лідер.

Як писав OBOZ.UA, європейські лідери виступили проти послаблення американських санкцій щодо російського пального, наголосивши, що додаткові доходи від його продажу допомагають Кремлю фінансувати війну проти України. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликали не послаблювати тиск на Москву та продовжувати підтримку Києва.

Схожі теми
Війна в УкраїніПереговори США та РосіїСШАРосіядизпаливоВолодимир ПутінВолодимир ПутінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись