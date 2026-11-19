Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені 19 листопада заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню. Він також висловився за збереження позитивної динаміки у відносинах із Китаєм.

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Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua за підсумками зустрічі лідерів. Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм і США загалом зберігають стабільну та позитивну динаміку, додаючи світові стабільності й визначеності.

За його словами, разом із Трампом вони шукали оптимальну модель взаємодії двох великих держав. У підсумку сторонам вдалося визначити новий формат конструктивних відносин, "побудований на принципах стратегічної стабільності, поваги, справедливості та взаємності".

Китайський лідер додав, що" цей підхід схвально сприйняли громадяни обох країн, а також міжнародна спільнота".

Представник Тайваню потиснув руки лідерам

Тайвань є учасником Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), проте його президент не відвідує саміти, щоб уникнути політичних суперечностей.

Цього разу острів представляв Стен Ши – засновник виробника комп'ютерної техніки Acer. Під час спільного фотографування учасників перед офіційним початком саміту він потиснув руки Дональду Трампу та Володимиру Путіну.

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Повернувшись на Тайвань 19 листопада, Ши розповів журналістам, що спілкувався з американським лідером та іншими учасниками зустрічі, імен яких не назвав. Він також подякував країнам, які поділяють позицію острова, за підтримку поглиблення двосторонньої співпраці.

Сі Цзіньпін назвав возз'єднання з Тайванем неминучим

Ще до саміту, 12 листопада, китайський лідер заявив, що возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм є історичною місією Пекіна і неодмінно має відбутися. Водночас він запевнив у прагненні Китаю до мирного об'єднання. Сі Цзіньпін виступив із такою заявою в Пекіні під час заходу з нагоди 160-річчя від дня народження китайського революціонера Сунь Ятсена.

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За його словами, Пекін дотримується політики мирного возз'єднання та принципу "одна країна – дві системи". Він також висловив готовність до діалогу з Тайванем, але за умови дотримання принципу "єдиного Китаю", згідно з яким обидва береги Тайванської протоки є частинами однієї держави.