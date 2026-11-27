За підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і генерального секретаря НАТО Марка Рютте обидва лідери зробили узгоджену заяву. В ній йшлося про заклик до Росії утриматися від розширення війни та констатувалася важливість якнайшвидшого встановлення миру.

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За кілька годин потому Трамп опублікував відредаговану ним в односторонньому порядку заяву: уникати дій на екскалацію та розширення війни, згідно з правкою президента США, мусить також і Україна. Про це пише Рolitico.

Трамп змінив узгоджену спільну заяву з НАТО

Самовільне "редагування" президентом США узгодженої раніше спільної заяви у Рolitico назвали "сюрпризом", який Трамп влаштував генсеку НТО Рютте після зустрічі у Флориді.

За підсумками цієї зустрічі у резиденції Трампа Мар-а-Лаго на сайтах Білого дому і НАТО з'явився текст узгодженої спільної заяви президента США і генсека Альянсу, в якій зазначено, що сторони "обговорили важливість уникнення Росією будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість якомога швидшого досягнення мирного врегулювання війни".

За кілька годин потому текст заяви Трамп опублікував у своєму акаунті у Truth Social – з начебто незначною правкою, яка радикально змінила тональність заяви.

"Президент змінив тон зауваження, додавши два слова – змінивши заяву на "Росія та Україна" повинні уникати таких дій. Посадовець НАТО, якому було надано анонімність для вільного висловлювання щодо цього делікатного питання, заявив, що початкове послання було офіційно узгодженою заявою між двома сторонами, що сигналізує про те, що Трамп пізніше вніс зміни до заяви в односторонньому порядку", – зазначено у матеріалі.

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Отримати коментарі щодо вчинку Трампа від Білого дому журналісти так і не змогли.

У Рolitico додали, що описані події розгорнулися за кілька днів після удару України по російському військовому кораблю у порту Лівії. Ту атаку низка експертів з права вважають такою, що може порушувати міжнародне право. Однак на тлі щоденних злочинів Росії проти України вона не викликала критики з боку союзників.

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Водночас, внесене Трампом виправлення, вважають автори матеріалу, вказує на постійну напруженість між ним та Зеленським, котрий не так давно злегковажив проханням Трампа припинити бити по російських НПЗ та критичній інфорастркутурі. У відповідь президент США звинуватив українського колегу у гальмуванні мирної угоди і заявив, що "для України настав час отримати нового президента".

"Така позиція контрастує з нещодавніми заходами Трампа щодо президента Росії Володимира Путіна, якого він назвав "другом" під час минулотижневої тристоронньої зустрічі з керівником Кремля та китайським лідером Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Російські удари роками постійно завдавали ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Оновлені формулювання також кидають новий виклик Рютте. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів неодноразово публічно вихваляв американського президента, який намагається зберегти поставки американської зброї та обмежену підтримку України, а також єдність всередині НАТО. Але ця розбіжність демонструє, що його підхід до того, щоб Трамп був у курсі подій, має чіткі обмеження", – пише Рolitico

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Незважаючи на те, що доповнення Truth Social вказувало на Україну, Трамп пізніше додав, що під час зустрічі він "багато часу говорив про те, що хотів би бачити, як президент Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі".

Тепер увага буде зосереджена на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 2 грудня, яку союзники раніше очікували збігти з довгоочікуваним переглядом присутності США своїх військ у Європі. Відтоді США повідомили союзникам, що оновлення буде відкладено .

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За словами представника НАТО, зустріч Трампа і Рютте спочатку мала бути зосереджена на перегляді, який отримав назву "Огляд становища Європи", але натомість зосередилася на трансатлантичному масштабуванні оборонної промисловості та російських гібридних атаках у Європі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Трамп заявив, що був дуже суворий до Росії, і одразу покликав Путіна на G20.

Причиною, з якої російський диктатор розв'язав повномасштабну війну у Європі, президент США пояснив "образою" на виключення із "Групи семи".