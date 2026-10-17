Трамп зізнався, чи хотів би бачити Путіна серед учасників саміту G20 у США. Відео

Дональд Трамп заявив, що був би радий особистій присутності диктатора Путіна на саміті G20 у США. Зустріч лідерів країн "Великої двадцятки" запланована на 14-15 грудня 2026 року в Маямі.

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Під час спілкування з журналістами американського президента запитали, чи будуть на майбутньому саміті російські представники та чи приїде особисто Путін. У відповідь Трамп сказав, що хотів би бачити російського лідера, але не знає, чи той погодиться на поїздку.

"Я був би дуже радий бачити Путіна на саміті G20. Не знаю, чи приїде він", – сказав голова Білого дому.

Раніше президент України Володимир Зеленський пропонував провести на полях саміту тристоронню зустріч України, США та Росії. Водночас, за даними медіа, Путін може пропустити захід через небажання летіти до Сполучених Штатів. Офіційно про своє рішення він поки не повідомляв.

Реакція на запрошення

У вересні 2026 року державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Путіна на саміт G20. Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва вітає таке рішення, а питання участі російського президента розглядатимуть дипломатичними каналами.

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Однак запрошення викликало критику в американському політикумі. Група з 14 сенаторів від обох партій закликала Трампа скасувати його. На їхню думку, участь Путіна в саміті та саме запрошення можуть легітимізувати російську агресію проти України.

Саміт G20 у Маямі запланований на 14–15 грудня 2026 року. Чи візьме в ньому участь російський диктатор, наразі невідомо.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що міністр Сікорський відповів, чи буде Польща бойкотувати саміт G20 через запрошення Путіна.

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