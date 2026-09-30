Пазли складаються швидше, ніж ми думали…

Подивимося на події, які відбулися останні півтора місяця.

Давайте просто подивимося на факти.

Спочатку до Москви їде директор ЦРУ Джон Реткліфф.

І по співпадінню після його візиту відбувається – різке посилення російських ударів по Україні.

Таке враження, що ці реактивні шахеди лежали в сараї і чекали свого часу.

Дуже схоже на те, що відмашка була дана і вони полетіли.

А може вони лежали десь за кордонами росії?

У її спільників?

Обстріли мирних міст наростають, а в цей час проходить імітація переговорів.

Далі цікаво і цікавіше – ми бачимо, як Трамп поступово здає Україну по шматочках.

Він давно не дає навіть за гроші Європі того обсягу зброї, якого ми просимо.

Він не дає той асортимент, який нам потрібен.

Він поставив на паузу практично все ППО і ракети до нього. Він зовсім не поспішає передавати ракети.

Він не спішить продавати європейцям американську зброю для України.

Далі ще один – пазл.

Видання "The Atlantic" пише, що спецпредставник Трампа Джон Коул запропонував схему:

Росія звільняє політичних в’язнів – США послаблюють санкції та відновлює економічні зв’язки з Москвою.

І Трамп, за даними видання, з радістю на це погодився.

Тобто санкції, які й так багато років були далеко не такими жорсткими, як могли б бути, та ніхто і не контролював їх виконання зовсім, тепер ще можуть стати предметом торгу з Путіним.

Як всі раділи, що сенат прийняв закон Грема "Пекельні санкції".

А де ж цей закон Грема?

Цей закон, який передбачає нові потужні санкційні механізми проти росії та тих, хто купує її енергоносії.

Вже чітко видно, що Трамп не буде його застосовувати – ні проти росії, ні проти Індії, ні проти Китаю.

Та і Європа теж починає рухатися не в одному напрямку з Україною.

ЄС продовжив основні санкції проти росії, але одночасно зняв обмеження з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

В Європі взагалі не створений ніякий орган, який би контролював виконання санкцій всіма країнами і корпораціями, контролював і карав.

Покарань за недотримання санкцій немає ніяких.

Санкції є – контролю немає – комплектуючі росії продають – росія ними вбиває українців!

Як все красиво.