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Трамп здає Україну по шматочках: пазли останніх місяців складаються в одну картину
Пазли складаються швидше, ніж ми думали…
Давайте просто подивимося на факти.
Подивимося на події, які відбулися останні півтора місяця.
Спочатку до Москви їде директор ЦРУ Джон Реткліфф.
І по співпадінню після його візиту відбувається – різке посилення російських ударів по Україні.
Таке враження, що ці реактивні шахеди лежали в сараї і чекали свого часу.
Дуже схоже на те, що відмашка була дана і вони полетіли.
А може вони лежали десь за кордонами росії?
У її спільників?
Обстріли мирних міст наростають, а в цей час проходить імітація переговорів.
Далі цікаво і цікавіше – ми бачимо, як Трамп поступово здає Україну по шматочках.
Він давно не дає навіть за гроші Європі того обсягу зброї, якого ми просимо.
Він не дає той асортимент, який нам потрібен.
Він поставив на паузу практично все ППО і ракети до нього. Він зовсім не поспішає передавати ракети.
Він не спішить продавати європейцям американську зброю для України.
Далі ще один – пазл.
Видання "The Atlantic" пише, що спецпредставник Трампа Джон Коул запропонував схему:
Росія звільняє політичних в’язнів – США послаблюють санкції та відновлює економічні зв’язки з Москвою.
І Трамп, за даними видання, з радістю на це погодився.
Тобто санкції, які й так багато років були далеко не такими жорсткими, як могли б бути, та ніхто і не контролював їх виконання зовсім, тепер ще можуть стати предметом торгу з Путіним.
Як всі раділи, що сенат прийняв закон Грема "Пекельні санкції".
А де ж цей закон Грема?
Цей закон, який передбачає нові потужні санкційні механізми проти росії та тих, хто купує її енергоносії.
Вже чітко видно, що Трамп не буде його застосовувати – ні проти росії, ні проти Індії, ні проти Китаю.
Та і Європа теж починає рухатися не в одному напрямку з Україною.
ЄС продовжив основні санкції проти росії, але одночасно зняв обмеження з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
В Європі взагалі не створений ніякий орган, який би контролював виконання санкцій всіма країнами і корпораціями, контролював і карав.
Покарань за недотримання санкцій немає ніяких.
Санкції є – контролю немає – комплектуючі росії продають – росія ними вбиває українців!
Як все красиво.
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Ось вам і пазли – директор ЦРУ – відмашка для росії бити по Україні.
Далі імітація переговорів.
Далі посилення ударів по Україні.
Давнє і поступове (щоб не кидалося в очі) скорочення американської військової підтримки.
Скорочення навіть продажу зброї, а допомога зупинена зовсім.
Потім торги щодо санкцій.
Тепер ще й можливе їх послаблення.
І коли дивишся на все це разом, у мене особисто висновок один:
Трамп % Україну здає.
Не одним ударом – а по шматочках, поступово.
А Україна платить кров’ю, поки так звані партнери торгуються за майбутні відносини з росією.
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Джерело:Фейсбук Олексія Ляшенка
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