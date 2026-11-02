Трамп заявив, що виграв би війни в Афганістані і В'єтнамі. Відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би завершити війну у В’єтнамі всього за тиждень, а війну в Афганістані – за дуже короткий проміжок часу. Він також розкритикував військову стратегію Сполучених Штатів у В’єтнамі, зокрема тривале застосування хімічних речовин для знищення рослинності.

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Очільник США виступив у в Даб’юку, штат Айова. Про це повідомляє Clash Report у соціальній мережі X.

Під час виступу американський президент заявив, що попередні керівники США припустилися серйозних помилок у веденні воєн. Зокрема, він назвав їх "дурними президентами" та стверджував, що за його підходу бойові дії могли завершитися значно швидше.

"Я міг би виграти війну у В’єтнамі за тиждень", – сказав Трамп.

Він також згадав застосування Agent Orange – гербіциду, який американські військові використовували під час війни у В’єтнамі для знищення лісів і рослинності, де могли переховуватися сили противника.

На думку Трампа, замість багаторічного розпилення цієї речовини у лісах американська армія мала атакувати важливі міста та інші стратегічні об’єкти.

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"Вони роками скидали його в лісах. Замість того, щоб наступати на Хошимін та інші місця, я виграв би цю війну за один тиждень", – заявив президент США.

Окремо Трамп висловився про війну в Афганістані. Він стверджував, що також міг би завершити її за дуже короткий час, однак не уточнив, яким саме чином планував би це зробити.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що через 25 років після теракту 11 вересня 2001-го його організаторка – міжнародна ісламістська терористична організація "Аль-Каїда" – перегруповується в Афганістані. Угруповання та його відгалуження створили щонайменше вісім підготовчих пунктів за останні три роки, скориставшись поверненням "Талібану" до влади.

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