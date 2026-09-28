Трамп заявив, що просив Зеленського "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив президента України Володимира Зеленського зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах. У відповідь на це, за словами Трампа, український президент нібито сказав, що "ймовірно, так і зроблять".

Відео дня

Про це йдеться в коментарі Трампа журналістам. Втім, підтвердження цих слів від Зеленського немає, ця репліка відома лише від Трампа.

Що відомо

Трамп заявив, що попросив Зеленського зменшити кількість ударів по російських НПЗ.

Своє прохання він пояснив тим, що удари по російських НПЗ можуть створити "світову проблему".

"Велика проблема полягає в тому, що нафтопереробні заводи в Росії вибухають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки проблема Росії – через те, що Україна і Росія воюють одна з одною, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони переробляють багато нафти. Тож ця ситуація дійсно цікава. І я говорив із президентом Зеленським, я сказав: "Вам потрібно пригальмувати з НПЗ", – заявив американський президент.

Журналісти в нього запитали, що відповів президент України. За словами Трампа, Зеленський сказав: "Ну, ми, ймовірно, так і зробимо".

Проте ця відповідь Зеленського відома лише зі слів самого Трампа. Жодного прямого підтвердження від українського президента наразі немає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм. Відповідну позицію американського лідера озвучено за підсумками зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

РЕКЛАМА

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!

Головні історії дня