Президент США Дональд Трамп висловився про російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що для нього є честю перебувати поруч із ним. Слова американського президента викликали обурення в соцмережах, особливо на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

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Переговорний процес щодо України зрушив із місця. Він висловив сподівання, що і Путін, і українська сторона зацікавлені у припиненні бойових дій.

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