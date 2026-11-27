Президент США Дональд Трамп вважає, що був "дуже суворий" до Росії і "запровадив величезні мита і санкції" проти держави-агресорки. Він публічно запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у грудні.

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Також американський президент заявив, що очільник Кремля нібито дуже хоче закінчити свою агресію проти України і що розпочав він її нібито через те, що його виключили із "Групи семи". Заяви Трампа цитує Clash Report.

Заяви Трампа

Президент США, котрий регулярно заявляє про свою "дружбу" з Путіним і усіляко демонструє своє захоплення російським диктатором, заявив, що був "дуже жорстким щодо Росії".

"Саме я запровадив величезні мита та санкції проти Росії. Я був дуже жорстким щодо Росії", – наголосив Трамп, котрий відклав посилення санкцій проти РФ за законом покійного сенатора Ліндсі Грема всього за пару тижнів після того, як підписав цей закон, і котрий вивів з-під санкцій російський дизель.

Трамп також публічно повторив запрошення для Путіна прибути на саміт G20. Вперше про те, що Білий дім запросив диктатора відвідати у грудні Флориду, ще у вересні заявляв державний секретар США Марко Рубіо. Тоді ця новина викликала обурення у Конгресі: 20 членів Палати представників від обох партій звернулися до Білого дому з вимогою відкликати запрошення.

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"Якщо Путін захоче приїхати на зустріч G20, він, безумовно, може це зробити. Деяким людям це не сподобається", – заявив Трамп цього разу.

При цьому у Трампа – власне бачення не лише причин агресивної війни РФ проти України, а й хронології подій. Зокрема, як випливає з його слів, війну Путін розпочав, бо "образився" на те, як Захід відреагував на розпочату ним війну.

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"Якби Путін залишився членом G8, у вас, можливо, зараз не було б війни в Україні. Путін дуже образився, коли це сталося. Обама хотів, щоб його виключили. Тепер це G7, і все, що ми робимо, – це говоримо про Росію. Ми збираємося на зустріч і обговорюємо війну між Росією та Україною. Я кажу: "Хіба не було б добре, якби росія була присутня в цій залі?" – наголосив Трамп, який вдає, що не в курсі, що із G8 Росію виключили у березні 2014 року – у відповідь на збройну агресію Москви проти України та незаконну окупацію Криму.

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При цьому продовжувати агресію проти сусідньої держави Путін, за версією Трампа, геть не хоче – на відміну від, схоже, Зеленського, котрий ніяк не погодиться на "танго" з диктатором.

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"Я думаю, що Путін хотів би, щоб війна закінчилася. Я в це вірю. А для танго потрібні двоє", – заявив Трамп.

Також він знову спробував виправдати Росію, котра допомагає Ірану у війні проти США і заявив, що Москва та Пекін йому "допомагають".

"Вони люблять говорити: "О, Росія надає інформацію [Ірану]". Ну, ми теж надаємо інформацію. Навіть більше, ніж вони... І Китай, і Росія хочуть, щоб угода з Іраном була завершена. Я думаю, що вони мені допомагають", – продемонстрував власне розуміння реалій і геополітичних розкладів Трамп.

Як розповідав OBOZ.UA, Трамп стверджував, що переконував Путіна припинити військову агресію по всій Європі заради угоди з Україною.

Також стало відомо, що Трамп і Рютте закликали Росію уникати дій, які поширюють війну за межі України.