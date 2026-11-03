Трамп за крок до поразки: чого чекати від виборів у США та як це вплине на Україну. Інтерв’ю з Шамшуром

Проміжні вибори до Конгресу США можуть стати серйозним випробуванням для Дональда Трампа. За прогнозами, республіканці ризикують втратити більшість у Палаті представників, під питанням також і їхній вплив на Сенат. Для американського президента це означатиме, що Конгрес може перетворитися на головний майданчик протистояння з Білим домом, де кожне рішення адміністрації супроводжуватиметься перевірками, розслідуваннями та спробами заблокувати президентські ініціативи.

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Трамп уже дає зрозуміти, що не збирається миритися з таким сценарієм. Він погрожує стати "містером вето" і фактично паралізувати роботу Конгресу, якщо демократи здобудуть перемогу. Тим часом у його оточенні дедалі частіше обговорюють можливість оскарження результатів голосування, а окремі прихильники президента навіть допускають запровадження військового стану.

Для України результати виборів теж матимуть значення. Перемога демократів може повернути військову допомогу, санкції проти Росії та обмеження для адміністрації Трампа до активного порядку денного. Але розраховувати на автоматичне відновлення підтримки не варто: адже навіть у самій Демократичній партії немає єдності щодо війни, а її ліве крило дедалі голосніше заявляє про власні погляди на американську зовнішню політику. Окремим подразником для Конгресу може стати домовленість Білого дому щодо російського дизеля, яка викликає запитання не тільки до її економічного сенсу, а й до можливих політичних домовленостей із Кремлем.

Чи здатні демократи поставити президента під реальний контроль, наскільки далеко Трамп готовий зайти, щоб не втратити контроль над американською політикою, чи загрожує США нова хвиля політичної кризи, наскільки ймовірний імпічмент президента і на яку підтримку Вашингтона зможе розраховувати Україна?

Своїми думками щодо цього й інших питань в ексклюзивному інтерв'ю для OBOZ.UA поділився надзвичайний та повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур.

– Як ви оцінюєте нинішню ситуацію напередодні дня голосування у США? Чи може втрата республіканцями контролю над Палатою представників стати сигналом ослаблення політичних позицій Трампа, і наскільки результати цих виборів здатні змінити баланс сил у Конгресі та вплинути на подальшу політику Вашингтона?

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– Ситуація виглядає таким чином. По-перше, характерно, що практично всі коментатори, аналітики та експерти, говорячи про можливі результати виборів, роблять застереження: їхні прогнози ґрунтуються на соціологічних опитуваннях та наявних спостереженнях. Але все може скластися інакше. Трамп уже неодноразово робив неприємні сюрпризи для своїх політичних опонентів, які до початку виборів недооцінювали його підтримку. Тому практично ніхто не береться стверджувати щось зі стовідсотковою впевненістю.

Друге. Зараз справді переважає думка, що демократи отримають більшість принаймні в Палаті представників. Дискусії точаться навколо того, наскільки значною буде ця перевага, але загалом уже сформувався своєрідний консенсус щодо ймовірної перемоги демократів у Палаті представників. Ситуація із Сенатом менш визначена. Демократи також можуть отримати там більшість, але для цього є чимало перешкод. Розклади залишаються різними, і можливі несподівані повороти. Наприклад, напередодні колишня кандидатка в сенатори від Демократичної партії у штаті Мічиган підтримала свого колишнього політичного опонента – кандидата від республіканців. Це може вплинути на результати голосування в одному з ключових штатів. Тож перемога демократів у Сенаті цілком можлива, але поки що не гарантована.

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Третій момент полягає в тому, що Трамп розуміє, яких політичних втрат може зазнати, якщо демократи отримають контроль хоча б над однією з палат Конгресу. Це означатиме розслідування, слухання, вимоги надати документи, зокрема свідчення під присягою, за порушення якої передбачена кримінальна відповідальність. У Трампа є певні механізми протидії, про які ми також можемо поговорити окремо. Але загалом перемога демократів дасть їм можливість серйозно тиснути на Трампа та Республіканську партію.

Ці вибори важливі й з погляду внутрішньопартійних розкладів серед демократів. Зокрема, йдеться про те, наскільки посиляться позиції їхнього лівого крила. Безумовно, це впливатиме і на розстановку сил у контексті наступних президентських виборів. Отже, на кону справді багато важливих питань. Але наразі очікується, що Трамп і республіканці зазнають поразки принаймні в боротьбі за Палату представників. Такою є загальна картина.

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– Американський президент активно втрутився в кампанію Республіканської партії. Масштаб цієї активності нагадує повноцінну президентську кампанію, хоча йдеться про проміжні вибори. Якщо республіканці втратять позиції, це стане ударом не лише по партії, а й по самому Трампу. Чому, на ваш погляд, Трамп так активно долучився до цієї передвиборчої кампанії?

– Я б не сказав, що це нетипово. Попередні президенти також долучалися до кампаній під час проміжних виборів, адже ставки тут цілком зрозумілі. Якщо виникає так зване розділене правління, коли партійна належність президента не збігається з політичним контролем над законодавчою владою, це створює для глави держави серйозні проблеми. У такому разі можна фактично поставити хрест на його законодавчій програмі. Якщо демократи отримають більшість у Сенаті, виникнуть проблеми з призначеннями, а Палата представників має вирішальне слово в питаннях фінансування. Трамп, з одного боку, демонструє впевненість, заявляє, що все чудово, настає золотий вік і США перемагають. Але, думаю, він добре розуміє, наскільки серйозними можуть бути політичні наслідки втрати республіканцями хоча б Палати представників. Саме тому він вирішив особисто включитися в кампанію.

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Спочатку я не спостерігав у нього особливого бажання брати активну участь у передвиборчій боротьбі. Можливо, він вважав, що це вже не настільки важливо для нього особисто, адже це фактично останній проміжний виборчий цикл його президентства, після якого він більше не зможе переобиратися. Але з огляду на перспективу чергового імпічменту, який, найімовірніше, нічим не завершиться, проте завдасть йому чимало політичних і психологічних проблем, Трамп вирішив активізуватися. Я бачу тут два основні мотиви. Перший – мінімізувати втрати Республіканської партії. Другий – продемонструвати, що бренд Трампа досі має політичну вагу, здатний змінювати ситуацію та впливати на результати голосування. Це важливо і для нього самого, і для його однопартійців.

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Є тут і певний психологічний аспект. Зараз Трамп активно проводить кампанію в так званих червоних штатах. З одного боку, це свідчить про те, що навіть там позиції республіканців не настільки міцні, як хотілося б. З іншого – Трамп зустрічається з комфортною для себе аудиторією, зі своєю фан-базою. Безумовно, такі зустрічі є для нього своєрідним бальзамом на душу. А ми знаємо, що для Трампа це досить важливо.

– Щодо протистояння з Конгресом, то вже зараз багато хто прогнозує, що після виборів воно лише посилиться. Масштаб залежатиме від їхніх результатів, але як, на ваш погляд, розвиватиметься ситуація? Чи зможуть демократи реально посилити тиск на президента після цих виборів? Якими можуть бути наслідки такого протистояння?

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– З одного боку, демократи справді можуть суттєво ускладнити життя Трампу та республіканцям. Питання в іншому: чи зможуть вони домогтися реальних результатів? І тут ситуація для демократів значно складніша та менш оптимістична, ніж може здаватися з їхніх заяв. По-перше, важливо, чи отримають вони більшість в обох палатах Конгресу. Якщо ні, то законодавчі ініціативи демократів постійно наштовхуватимуться на очікуваний опір республіканців. Тому ухвалити необхідні їм законопроєкти буде вкрай складно, а в умовах розділеного правління – практично неможливо. Якщо ж демократи отримають більшість в обох палатах, вони справді зможуть просувати власні законодавчі ініціативи. Водночас у Трампа залишається право вето, яким він, безумовно, користуватиметься. Для подолання президентського вето необхідно отримати дві третини голосів в обох палатах. Уже зараз зрозуміло, що навіть за максимально сприятливого для демократів сценарію вони не матимуть такої більшості ні в Палаті представників, ні в Сенаті. Отже, подолати вето Трампа їм не вдасться.

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– Чи може конфлікт дійти до імпічменту і наскільки реалістичним є усунення Трампа від влади?

– Не варто розраховувати на успішний імпічмент. Палата представників може оголосити його звичайною більшістю голосів – така практика вже була. Але для усунення президента необхідно отримати дві третини голосів у Сенаті. Навіть якщо демократи контролюватимуть цю палату, зібрати таку кількість голосів на підтримку імпічменту вони навряд чи зможуть. Крім того, варто згадати практику Трампа протягом останніх двох років і його першої президентської каденції. Він схильний оскаржувати або просто ігнорувати невигідні для себе рішення, натомість проводячи власну політику за допомогою президентських указів (executive orders). Вони не потребують попереднього схвалення Конгресу й дають Трампу можливість реалізовувати власну політику в межах повноважень виконавчої влади.

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Якщо Трамп ігноруватиме рішення Конгресу, демократи зможуть звертатися до судової гілки влади. Однак і тут ситуація неоднозначна. З одного боку, суди нижчих інстанцій уже ухвалювали рішення на користь опонентів Трампа та зупиняли окремі його ініціативи. Зокрема, йдеться про спроби використовувати Міністерство юстиції для втручання в політичні процеси та створення перешкод опонентам. З іншого боку, в апеляційних судах чимало суддів, призначених Трампом. Це не гарантує йому автоматичної підтримки, але створює певні переваги, якими він уже користувався. Позиція Верховного суду також досить складна. Якщо подивитися на ухвалені рішення, то загалом вони нерідко були на користь Трампа. Водночас Верховний суд не завжди підтримує його, особливо коли дії президента виходять за конституційні межі. У таких випадках суд усе ж керується Конституцією та американським законодавством. Тому можливості демократів завдати Трампу та його команді максимальної політичної шкоди залишатимуться обмеженими. Вони зможуть ускладнювати йому життя, створювати проблеми для республіканців і впливати на політичні розклади напередодні наступних президентських виборів. Але домогтися рішень, які змусять Трампа змінити внутрішню, а особливо зовнішню політику, демократам буде вкрай важко. Власне, за таких обставин це було б непросто будь-якій опозиційній партії.

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– Тобто життя Трампа все ж таки стане складнішим? Чи зміниться характер його президентства після цих виборів, чи, попри посилення протистояння, принципово нічого не відбудеться?

– Політично ситуація для Трампа справді ускладниться. Будуть запити на документи, розслідування, слухання, і їх може бути чимало. Але перетворити ці процеси на конкретні рішення, які змусять президента змінити свою політику, демократам буде надзвичайно складно. Я погоджуюся з тими оцінками, згідно з якими Трамп буде розлюченим, роздратованим і перебуватиме у стані фрустрації. Імовірно, він поводитиметься ще агресивніше, ще менше зважатиме на рішення та вимоги інших інституцій, використовуватиме будь-які зачіпки для оскарження невигідних йому рішень. Іншими словами, намагатиметься довести, що саме він залишається господарем ситуації і все залежить від його волі. Інше питання – наскільки йому це вдаватиметься. Але можна припустити, що Трамп і надалі залишатиметься домінантною фігурою в Республіканській партії та впливатиме на відбір кандидатів від неї на наступних виборах, зокрема президентських, а також визначатиме політичні розклади протягом усього наступного виборчого циклу.

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– А чи може це протистояння перерости у щось значно гостріше, більш серйозні внутрішні конфлікти? Чи може протистояння між Конгресом і Трампом вийти за межі федерального рівня та поширитися на штати – умовно кажучи, між "червоними" і "синіми". Наскільки реальними ви вважаєте такі загрози?

– Усі ці сценарії обговорюються та коментуються. Водночас я не можу сказати, що зараз існує хоча б певний консенсус щодо того, до яких саме заходів Трамп може вдатися, щоб мінімізувати втрати після виборів. Ми вже бачимо спроби втручання у виборчий процес з боку Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки. Але це, умовно кажучи, лише перші прояви. Якщо говорити про подальшу ескалацію, можна уявити, що Трамп намагатиметься мобілізувати своїх прихильників для виходу на вулиці та протестів проти результатів голосування. Не обов'язково робитиме це через прямі заклики, але може використовувати інші способи фактичного заохочення до таких дій.

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Наскільки йому це вдасться – питання відкрите. У мене є певні сумніви, зважаючи на його низький рейтинг, який, за наявними оцінками, є одним із найгірших серед президентів на відповідному етапі каденції. Його прихильники можуть бути розлючені, але так само обуреними будуть і демократи. Тому можливість протистоянь між прихильниками обох політичних таборів виключати не можна. Водночас я б не назвав такий сценарій дуже ймовірним. Якщо прихильники Трампа вдаватимуться до радикальних дій, цілком імовірною буде й відповідна реакція з протилежного боку. Ми вже бачили подібне в Міннесоті, де відбувалися масові протести проти дій імміграційної служби. Тобто суспільне напруження може посилюватися, а будь-які спроби однієї сторони тиснути на іншу здатні викликати відповідну протидію.

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Наразі всі ці сценарії залишаються на рівні припущень. Очевидно, що Трамп намагатиметься мінімізувати політичні втрати та посилювати недовіру до виборчої системи. Таку тактику він використовував і раніше, причому досить відкрито. Але наскільки далеко він готовий зайти, чи наважиться на радикальніші дії – це поки що велике питання. Багато залежатиме від масштабу можливої поразки Трампа, а також від того, наскільки рішуче його опоненти будуть готові протистояти його діям і діям його прихильників. Саме ці чинники визначатимуть подальший розвиток ситуації.

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– Чи може поразка республіканців на виборах послабити вплив Трампа всередині партії та перетворити його на "кульгаву качку"? Показовою є ситуація в Техасі, де після його особистої підтримки рейтинг кандидата-республіканця, за наведеними даними, впав на шість пунктів. Чи свідчить це про те, що бренд Трампа вже не лише не допомагає партії, а й подекуди шкодить їй?

– За нормальних умов, якби йшлося не про Трампа, це було б цілком закономірно: якщо лідер не забезпечує партії позитивних результатів, він поступово втрачає вплив. Деякі республіканці вже намагаються дистанціюватися від політики Трампа і навіть не хотіли б бачити його у штатах та округах, де висувають власних кандидатів. Це досить показово. З іншого боку, починаючи з 2016 року, Трампу вдалося фактично трансформувати Республіканську партію. Наскільки сильними залишаються традиційні республіканці, які відстоюють класичні цінності партії, покаже лише час. Рух MAGA та його прихильники досі мають значний вплив, тому важко прогнозувати швидке послаблення позицій Трампа. Я схиляюся до думки, що навіть після цих виборів він залишатиметься головною фігурою в Республіканській партії.

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Водночас варто стежити за подальшим розвитком руху MAGA. Уже з'являються аналітичні матеріали про можливе послаблення його впливу на партію загалом. Але з огляду на те, наскільки глибоко Трамп її трансформував, цей процес, якщо й розпочнеться, буде складним. Я також вважаю, що ми маємо справу з кризою американської двопартійної системи. Є серйозні підстави припускати, що з часом у США можуть з'явитися третя або навіть четверта політичні сили. Адже ні демократи, ні республіканці вже не здатні об'єднати під одним політичним дахом усі течії, які існують усередині цих партій. Розбіжності між окремими групами та політиками стають дедалі глибшими.

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– Наскільки може змінитися розгляд українського питання в Конгресі та політика США щодо нашої держави після виборів? Чи зможуть демократи актуалізувати питання підтримки? Водночас є внутрішні суперечності й серед самих демократів. Ліве крило партії інакше, ніж поміркована частина, оцінює необхідність підтримки України, ставлення до НАТО та американської зовнішньої політики загалом.

– Загалом я не бачу передумов для того, щоб навіть переконлива перемога демократів суттєво змінила політику нинішньої адміністрації щодо України. По-перше, навіть якщо демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу, ухвалені ними законопроєкти, зокрема щодо фінансування України, майже напевно зустрінуть вето Трампа. Подолати його демократам не вистачить голосів. Якщо ж Сенат залишиться під контролем республіканців, проблематичним буде навіть ухвалення таких законопроєктів. По-друге, є внутрішній поділ серед самих демократів. Ми бачили це під час розгляду законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, коли частина демократів проголосувала проти, оскільки документ надавав Трампу надто широкі тарифні повноваження.

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Варто враховувати й позицію лівого крила партії. Під час обговорення одного з великих пакетів допомоги Україні група прогресивних демократів закликала Байдена спрямовувати кошти не на підтримку України та інших держав, а на внутрішні потреби американців. Лист згодом відкликали, але сама його поява була показовою. Нещодавні заяви кандидатки в сенатори від Мічигану про необхідність витрачати гроші всередині США свідчать, що така популістська риторика може поширюватися і серед демократів. Безумовно, це не полегшуватиме становища України.

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Багато залежатиме від того, наскільки значною буде більшість демократів у Палаті представників. Якщо перевага буде переконливою, новий спікер матиме більше можливостей для маневру та зможе не зважати на вимоги лівого крила. Якщо ж більшість буде мінімальною, доведеться шукати компроміси між різними фракціями, щоб забезпечити необхідну кількість голосів.

– Трамп уже фактично готується до можливої поразки республіканців і покладає частину відповідальності за неї на Україну та Зеленського. Чи не призведе це до погіршення ставлення адміністрації до України та скорочення підтримки?

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– Політика Трампа щодо України навряд чи зміниться. Загальне бачення його відносин із Росією свідчить про зацікавленість у реалізації спільних політичних, а передусім економічних проєктів. Водночас у разі поразки республіканців дійсно можна очікувати роздратування Трампа та спроб перекласти частину відповідальності на Україну. Зокрема, він може звинувачувати українців у продовженні ударів по російських НПЗ, а також знову просувати тезу, що Зеленський та Україна не хочуть миру й перешкоджають налагодженню відносин між США та Росією. Усі ці сценарії можливі й не обіцяють Україні нічого доброго. Тому я не очікую принципових змін у політиці США щодо України до січня 2029 року. Ключова роль у формуванні зовнішньої політики, зокрема санкційної, належить президенту, а ставлення Трампа до України навряд чи зміниться. І насамкінець: навіть якщо у 2028-му або на початку 2029 року до влади прийде новий президент, не пов'язаний із Трампом, наприклад демократ, питання підтримки України та надання їй допомоги вирішуватимуться значно складніше, ніж навіть за адміністрації Байдена.