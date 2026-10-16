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Трамп, який хвалився високим IQ, знову оконфузився заявою про Крим. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
icon 2,7 т.
Дональд Трамп у Білому домі. Ілюстрація
Дональд Трамп у Білому домі. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно сказав, що він "людина з високим IQ", вважає, що півострів Крим з усіх боків омивається океаном, та наголосив, що розглядає його з точки зору забудовника. Він також зазначив, що це "найцінніша частина України".

Про це американський лідер сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax у програмі Finnerty від 15 жовтня. За останній час таке твердження про те, що Крим омивається океаном, лунало від Трампа вже не вперше.

Що сказав Трамп

Президент США вкотре оконфузився висловлюванням про Крим. Говорячи про півострів, він зазначив, що Крим з усіх боків омивається океаном. Також він сказав, що це найцінніша частина України,

"Крим – це, безумовно, найцінніша частина України. Ти ж знаєш, про що я говорю. Так, на Чорному морі. Це чотири сторони океану. Правильно. Найгарніший шматочок землі", – сказав Трамп. 

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Американський лідер наголосив, він про нього говорить як забудовник, який знає гарну землю. 

"Я забудовник, звісно. Я знаю гарну землю", – додав він. 

Зазначимо, нещодавно Трамп наголошував, що він "людина з високим IQ", з одним із найвищих показників "у будь-якій точці світу".

Така заява Трампа про те, що Крим омивається океаном, лунала вже не вперше. Так, кілька днів тому під час розмови з журналісткою видання Politico американський президент сказав, що Крим повністю оточеним океаном та має лише "невелику смугу суші" та пірс, які з’єднують його з територією України.

"Щоразу коли я дивлюся на цю карту, я кажу: "О, цей Крим такий гарний, вау. Він оточений океаном з чотирьох боків", – заявив тоді президент США.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп знову заявив про потребу провести вибори в Україні. Він обґрунтував це тим, що український лідер Володимир Зеленський нібито не хоче укладати угоду щодо закінчення війни та додав, що врегулювання може відбутися без нього.

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