Трамп вважає Зеленського перепоною до миру та Нобелівської премії: в The Atlantic розкрили подробиці

Глава Білого дому Дональд Трамп вважає президента України Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до завершення війни, укладення пов'язаних із цим бізнес-угод та отримання ним Нобелівської премії миру. Трамп хоче, щоб Україна припинила бойові дії, погодившись на умови, які Зеленський вважає неприйнятними.

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Про це йдеться у матеріалі The Atlantic. Автори статті Джонатан Лемір і Саймон Шустер розкрили подробиці нинішньої позиції Трампа щодо України та його відносин із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як зазначає видання, Трамп дедалі сильніше тисне на Київ, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах, і навіть закликає замінити Зеленського на посаді президента України. Його оточення також обговорює можливість припинення постачання Україні американської зброї та розвідданих, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні підприємства.

Трамп шукає винного у зростанні цін на пальне

Як пише The Atlantic, нинішній розворот Трампа щодо України відбувається на тлі проблем із війною проти Ірану та різкого зростання цін на пальне у США. Середня ціна дизельного пального в країні вже перевищила $6 за галон, а до проміжних виборів у США залишилося близько трьох тижнів, через що республіканці побоюються втрати контролю над Конгресом.

За словами двох людей, близьких до Трампа, невдачі у спробах завершити війну з Іраном його серйозно дратують. Один із радників президента сказав виданню, що Трамп звик натискати на потрібні кнопки й очікувати, що весь світ – від республіканців і світових лідерів до медіа – реагуватиме, однак Іран не підкоряється його вимогам.

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На цьому тлі Трамп фактично "назначив" Україну винною у зростанні світових цін на нафту. Видання зазначає, що така позиція дозволяє президенту США уникати відповідальності за наслідки рішення атакувати Іран, хоча саме ця війна створила додатковий тиск на світовий енергетичний ринок.

Трамп вимагає припинити удари по російських НПЗ

Україна останніми місяцями розширила удари вглиб території Росії, зокрема атакуючи її нафтопереробні заводи. Ці удари спричинили енергетичну кризу в Росії.

Володимир Зеленський повідомив Трампу, а також його представникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Росія зупинить удари по українській енергетиці. Однак Трамп не вважає ці дії рівнозначними й вимагає, щоб першою припинила удари саме Україна. Зеленський на це не погодився.

Головні історії дня

Один із представників Білого дому, слова якого цитує The Atlantic, заявив, що Зеленський нібито "переграє" у відносинах із Трампом і "дратує президента". За його словами, Трамп вимагає лише одного – припинити удари по російських НПЗ.

Водночас представники Трампа вже погрожували скороченням продажу зброї Україні, а деякі люди з його оточення пропонували піти ще далі – припинити обмін розвідданими з Києвом. Саме в цьому контексті Трамп заявив про нібито домовленість Росії та України щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах, хоча, як зазначає видання, він не погодив цю заяву ні з Зеленським, ні з Путіним, а Росія після цього продовжила атакувати Україну ракетами та безпілотниками, зокрема вдаривши по електростанції у Харкові.

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Після розмови з Путіним Трамп посилив тиск на Київ

Черговий крок Трампа щодо України відбувся після його 90-хвилинної телефонної розмови з Путіним 9 жовтня. За даними джерела The Atlantic, під час розмови Трамп повідомив російському диктатору, що готовий скасувати санкції на експорт російського дизельного пального.

Це рішення, як зазначає видання, фактично підриває санкції, запроваджені ще у 2022 році, а також новий закон про посилення обмежень проти російської енергетики, який Трамп підписав лише минулого місяця. Йдеться приблизно про 2,25 млн барелів російського дизельного пального, які мають бути поставлені до США, а наступного місяця очікується ще кілька мільйонів барелів.

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Таке рішення викликало обурення навіть серед республіканців. Четверо сенаторів-республіканців – Ліза Мурковскі, Сьюзен Коллінз, Том Тілліс і Джон Кертіс – разом із демократами заявили, що скасування санкцій суперечить нещодавно ухваленому закону та фактично дає Путіну фінансову підтримку в той час, коли Росія продовжує вбивати українських цивільних.

Зеленський назвав домовленість Трампа з Путіним "несправедливою" та "нечесною". Українського президента, як пише The Atlantic, ця домовленість застала зненацька.

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Зеленський – перешкода для миру і Нобелівської премії

Водночас Трамп продовжує вважати саме Зеленського головною перешкодою для завершення війни. Аамериканський президент також вимагає проведення виборів в Україні, заявляючи про необхідність обрати нового президента.

Зеленський зі свого боку заявляв, що готовий провести вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

Однак, як вказують автори The Atlantic, мотиви Трампа пов'язані не лише з бажанням домогтися завершення війни. Президент США також розглядає Зеленського як перешкоду для власної давньої мети – отримання Нобелівської премії миру, якої він знову не отримав минулого тижня.

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За інформацією видання, Трамп хотів би організувати зустріч Путіна та Зеленського на саміті G20 у грудні в Доралі, де розташований його власний гольф-клуб. Президент США, за словами одного з його радників, хотів би, щоб обидві сторони приїхали туди готовими укласти угоду, після чого він міг би виступити господарем мирного саміту.

"Можливо, тоді Трамп нарешті отримає цей Нобель", – підсумовує цю перспективу The Atlantic.

Паралельно Трамп зближується з Путіним

The Atlantic звертає увагу, що нинішній розворот Трампа не є випадковим епізодом, а продовжує його багаторічну прихильність до Путіна. Видання нагадує про його відмову публічно визнавати втручання Росії у вибори 2016 року, зустріч із Путіним у Гельсінкі та нинішнє небажання притягати російського лідера до відповідальності за підтримку Ірану.

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Останнім часом переговори Кушнера та Віткоффа з Путіним також включали перспективу масштабних бізнес-угод між Росією та американськими компаніями після завершення війни. Українські посадовці, за даними видання, давно вважають, що зовнішня політика Трампа дедалі більше зосереджується на укладенні таких угод, а також потенційному збагаченні його родини та близького оточення, а не на захисті демократії, прав людини чи територіальної цілісності держав.

Тим часом Путін під час останньої розмови з Трампом не погодився відновити мирні переговори, повідомили в Кремлі. Попри це, Трамп продовжує тиснути саме на Київ, тоді як Росія нарощує ракетні запаси та посилює атаки на українські міста напередодні зими.

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The Atlantic зазначає, що якщо Україна раптово залишиться без американської розвідки та американської зброї, її становище може стати найвразливішим від перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський опинився перед складним вибором через тиск очільника Білого дому Дональда Трампа. Український лідер критикує рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії та наполягає на продовженні ударів по її енергетичних об’єктах. Разом з тим у Києві побоюються втратити американську підтримку та зіткнутися з новими вимогами щодо завершення війни.