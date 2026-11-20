Під час зустрічі "Коаліції охочих" європейські лідери 19 листопада телефонували та спілкувалися з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови американець поінформував європейців про свої останні розмови з ватажком Кремля Володимиром Путіним. Серед іншого, Трамп висловив сподівання можливості переговорів про закінчення війни в Україні, які "звучали досить оптимістично", розповів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Відео дня

За словами польського прем’єра, віра Трампа в добру волю російського диктатора "здається непохитною". Та сам Туск скептично сприйняв повідомлення президента США.

Досить часто це чуємо

"Ми досить часто чуємо це від президента США. Його віра в добру волю Путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують. Було б добре, якби рано чи пізно з’ясувалося, що Росія готова серйозно взятися за мирні переговори", – сказав прем’єр Польщі.

Одночасно Туск уточнив: на його переконання, навряд "Росія сяде за стіл переговорів у якийсь серйозний спосіб до кінця зими".

Можливість перемовин

Нагадаємо також, що під час телефонної розмови з лідерами країн "Коаліції охочих" Дональд Трамп також розкритикував подальше виділення багатомільярдної військової допомоги Україні з боку європейських союзників.

Свою критику американець пояснив саме тим, що ватажок Кремля нібито налаштований на мирні переговори.

Як повідомляв OBOZ.UA, спецпосланець Сполучених Штатів Джаред Кушнер заявив, що США вдалося вмовити Росію на гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Зять Дональда Трампа стверджує, що Кремль попередньо "влаштовують" можливі гарантії для України, побудовані на принципах договору Альянсу.