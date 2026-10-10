Трамп відреагував на критику Зеленського щодо дизельної угоди і подякував Путіну

Поточна адміністрація Сполучених Штатів задоволена новою "дизельною угоду" з Москвою і навіть хоче подякувати російському диктатору за ї укладення. Американський президент Дональд Трамп вважає її вигідною, бо вона нібито принесе на ринок США великі обсяги пального.

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Саме так Трамп прокоментував журналістам домовленість з Кремлем. А коли йому повідомили про критику цієї угоди від українського президента, американський президент прямо натякнув, що "сильні партнери" можуть робити що завгодно.

Що сказав Трамп

"Нафтова угода з Росією – це велика справа. Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну", – сказав він журналістам на галявині біля Білого дому.

Представники масмедіа повідомили, що український лідер Володимир Зеленський назвав угоду проявом слабкості. Трамп перепитав, хто саме це сказав, і у відповідь обмежився словом "Окей".

Американські журналісти цілком слушно припустили, що нова угода лише затягне війну в Україні. У відповідь Трамп і натякнув, що "сильним партнерам" можна все.

"Ми – сильний партнер. Нам потрібна нафта для світу. Тож ми дуже раді отримати дизель", – сказав він.

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Про що мова

Зазначена угода була досягнута нібито після телефонної розмови Трампа з Путіним. Згідно з домовленістю Мінфін США знов робить тимчасовий виняток із американських санкцій, а Москва відправить на світові ринки до 1,8 мільйона тонн пального.

Так, навіть не два мільйони тонн Трамп (а більше країна-агресорка і не зможе через українські "далекобійні санкції" по російським НПЗ) чомусь вважає "величезним обсягом".

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Український президент Володимир Зеленський дипломатично назвав цю угоду "слабким рішенням".

"Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити. Потрібна реальна деескалація з Росією і в дзеркальному форматі", – наголосив глава держави.