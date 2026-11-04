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Трамп відповів, чи може вдатися до застосування ядерної зброї проти Ірану

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
1,5 т.
Фотографія президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

Президент США Дональд Трамп виключив, що американські війська можуть застосувати ядерну зброю на Близькому Сході. Водночас він заявив про готовність керівництва країни діяти виключно в інтересах національної безпеки під час оцінювання конфлікту з Іраном.

Трамп наголосив, що на цьому етапі немає підстав використовувати ядерну зброю. Про це американський президент заявив в інтерв’ю виданню Politico, повідомляє агентство APA.

Заява про ядерну зброю та військові операції

Відповідаючи на запитання про потенційне застосування ядерної зброї в межах конфлікту, глава Білого дому виключив таку необхідність.

"Мені це не потрібно. Ми вже усунули 90% із них. Тож у цьому немає потреби", – наголосив Трамп.

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Американський лідер не виключив можливості розширення масштабу військових операцій проти Тегерана. За його словами, Вашингтон діятиме залежно від розвитку ситуації.

"Ми розглянемо ситуацію, і якщо побачимо можливість здійснити якісь дії, то зробимо те, що найкраще для нашої країни", – сказав Трамп.

Довгострокові інтереси США

Трамп висловив упевненість у тому, що ухвалені ним рішення щодо Ірану є стратегічно правильними як для Сполучених Штатів, так і для всього світу.

Навіть попри те, що нинішнє зростання цін на нафту пов’язують з іранською кризою, президент США переконаний, що його кроки цілком виправдані з погляду довгострокової перспективи.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, що перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові спроможності та бути готовою відповідати на будь-які загрози.

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