Трамп відповів, чи може вдатися до застосування ядерної зброї проти Ірану

Президент США Дональд Трамп виключив, що американські війська можуть застосувати ядерну зброю на Близькому Сході. Водночас він заявив про готовність керівництва країни діяти виключно в інтересах національної безпеки під час оцінювання конфлікту з Іраном.

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Трамп наголосив, що на цьому етапі немає підстав використовувати ядерну зброю. Про це американський президент заявив в інтерв’ю виданню Politico, повідомляє агентство APA.

Заява про ядерну зброю та військові операції

Відповідаючи на запитання про потенційне застосування ядерної зброї в межах конфлікту, глава Білого дому виключив таку необхідність.

"Мені це не потрібно. Ми вже усунули 90% із них. Тож у цьому немає потреби", – наголосив Трамп.

Американський лідер не виключив можливості розширення масштабу військових операцій проти Тегерана. За його словами, Вашингтон діятиме залежно від розвитку ситуації.

"Ми розглянемо ситуацію, і якщо побачимо можливість здійснити якісь дії, то зробимо те, що найкраще для нашої країни", – сказав Трамп.

Довгострокові інтереси США

Трамп висловив упевненість у тому, що ухвалені ним рішення щодо Ірану є стратегічно правильними як для Сполучених Штатів, так і для всього світу.

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Навіть попри те, що нинішнє зростання цін на нафту пов’язують з іранською кризою, президент США переконаний, що його кроки цілком виправдані з погляду довгострокової перспективи.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, що перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові спроможності та бути готовою відповідати на будь-які загрози.

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