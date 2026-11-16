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Трамп у своєму стилі відреагував на обмеження Starlink для Сил оборони України. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
2,4 т.
Фотографія Президента США Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп. Джерело: Getty

В Україні вже кілька днів фіксують обмеження швидкості роботи Starshield – військової системи супутникового зв'язку від SpaceX. Вони діють уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що не чув про такі обмеження. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про роботу Starlink в Україні.

"Я не знаю, чи це справді так. Я про це не чув. Не чув", – відповів американський лідер.

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Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про значні збої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Українські військові протягом кількох днів фіксували обмеження швидкості роботи системи до 161 км/год (100 миль на годину). Після перевірки з'ясувалося, що це не випадкові помилки, а системне обмеження.

Такі обмеження значно ускладнюють роботу українських підрозділів, які застосовують Starshield, зокрема для перехоплення російських реактивних безпілотників. Засоби ураження не завжди встигають наздогнати повітряні цілі, що вже призводило до влучань. Володимир Зеленський попереджав, що це сприяє збільшенню кількості жертв серед українців і дозволяє Росії завдавати результативніших ударів.

15 листопада тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік зазначив, що через ці обмеження українські військові можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як ті заходять на підконтрольну Україні територію. Поблизу лінії фронту робити це наразі не вдається. Дипломат наголосив, що проблема має масовий характер.

У SpaceX пояснили ситуацію технічною проблемою, однак жодних додаткових роз'яснень українська сторона не отримала.

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