Трамп тисне на Україну, щоб змусити її капітулювати перед Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звинуватив президента США Дональда Трампа в тиску на Київ, який, за його словами, може змусити Україну капітулювати перед Росією.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю Bloomberg у своєму офісі в Києві в неділю, 18 жовтня.

Зеленський також запропонував Вашингтону припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на постачання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Він пояснив, що Україна потребує цих боєприпасів для захисту від російських балістичних ракет.