Президент США Дональд Трамп заявив, що під час переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї закликав його припинити військову агресію в Європі. Він також висловив сподівання на укладення мирної угоди між Україною та Росією, наголосивши, що для цього є реальні передумови.

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Про це Трамп написав 26 листопада у своїй соцмережі Truth Social. Там же він згадав про зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, якому розповів про свої переговори з главою Кремля.

Американський президент зазначив, що під час розмови з Путіним приділив значну увагу припиненню російської військової агресії в Європі.

"Я справді вважаю, що для цього є реальна можливість. Щомісяця гинуть тисячі людей – СПРАВЖНЯ КРИВАВА БАНЯ", – написав Трамп.

Нагадаємо, переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбулися на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. На початку зустрічі американський президент назвав російського диктатора другом і заявив, що вони мають "чудові стосунки".

Як повідомляв OBOZ.UA, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Дональд Трамп від самого початку президентства перевіряє, наскільки серйозно Володимир Путін налаштований на переговори та чи готовий зупинити війну. За словами очільника Альянсу, американський президент поєднує тиск на Росію з наданням необхідної допомоги Україні.