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"Трамп став найкращою зброєю Путіна": The Economist пояснив, чим може відповісти Україна

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
"Трамп став найкращою зброєю Путіна": The Economist пояснив, чим може відповісти Україна
Президент США Дональд Трамп. Джерело: White House

Україна опинилася в ситуації, коли змушена боротися за виживання на тлі низки викликів. Це, зокрема, дизельна угода президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, оголошення Трампа про припинення вогню в енергетиці, якого Росія не має наміру дотримуватися, вимога Трампа, щоб Україна припинила атакувати російські нафтопереробні заводи, виведення з ладу Starlink.

У таких обставинах Україні слід збільшити темпи атак на інші об'єкти російської інфраструктури, включно з центрами обробки даних та розподільчими вузлами. Таке бачення висловили у виданні The Economist.

Що відомо

У виданні зазначили, що Трамп погрожує паралізувати Україну в її боротьбі за виживання і цим наразити Європу на ризик російської агресії заради мінімізації своїх втрат на проміжних виборах наступного місяця.

Також у виданні нагадали, що 9 жовтня президент США заявив, що вони з російським диктатором Путіним домовилися про експорт Росією 2,2 мільйона барелів дизельного палива, з обіцянкою експортувати більше пізніше.

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Потім Трамп оголосив про припинення вогню в енергетиці, якого Росія не має наміру дотримуватися. У виданні зазначили, що люди з оточення Трампа вимагали, щоб Україна припинила атакувати російські нафтопереробні заводи, припускаючи, що інакше Америка припинить продаж розвідувальних даних та зброї. Окрім того, у ніч на 13 жовтня супутникова система Starlink була виведена з ладу для українських безпілотників.

Таким чином, наголосили у матеріалі, Україна змушена вибирати між втратою ключових розвідувальних даних та зброї та завдаванням ударів по нафтопереробних заводах, що є найкращою відповіддю на постійні російські атаки. У The Economist такі дії з боку Трампа назвали підтримкою для Путіна, адже він може заробити трохи грошей і продовжувати незаконний продаж нафти таким покупцям, як Індія та Китай, яким Америка погрожувала санкціями.

На тлі цих обставин Україні слід збільшити темпи атак на інші об'єкти російської інфраструктури, включаючи центри обробки даних та розподільчі вузли, зазначило видання.

"Путін має заплатити ціну за свою агресію, а росіяни повинні усвідомлювати, що війна ведеться від їхнього імені. І такі удари демонструють, як Україна все ще може уражати великі статичні цілі без допомоги Америки, включаючи нафтопереробні заводи", – йдеться в матеріалі.

Там зауважили, що схоже, Путін дійшов висновку, що не може перемогти на полі бою і його стратегія полягає в тому, щоб знищити Україну, зробивши її міста непридатними для життя взимку. У виданні наголосили, що таким чином, Трамп став найкращою зброєю диктатора Путіна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що дипломат Роман Безсмертний пояснив, чи може Україна змінити ситуацію на свою користь. Так, Україна має змінити підхід до взаємодії зі Сполученими Штатами та зробити головним зовнішньополітичним напрямком співпрацю з Європою. Києву не варто розраховувати на зміну позиції американського лідера, але необхідно продовжувати контакти з його політичним оточенням.

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