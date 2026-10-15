"Трамп став найкращою зброєю Путіна": The Economist пояснив, чим може відповісти Україна

Україна опинилася в ситуації, коли змушена боротися за виживання на тлі низки викликів. Це, зокрема, дизельна угода президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, оголошення Трампа про припинення вогню в енергетиці, якого Росія не має наміру дотримуватися, вимога Трампа, щоб Україна припинила атакувати російські нафтопереробні заводи, виведення з ладу Starlink.

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У таких обставинах Україні слід збільшити темпи атак на інші об'єкти російської інфраструктури, включно з центрами обробки даних та розподільчими вузлами. Таке бачення висловили у виданні The Economist.

Що відомо

У виданні зазначили, що Трамп погрожує паралізувати Україну в її боротьбі за виживання і цим наразити Європу на ризик російської агресії заради мінімізації своїх втрат на проміжних виборах наступного місяця.

Також у виданні нагадали, що 9 жовтня президент США заявив, що вони з російським диктатором Путіним домовилися про експорт Росією 2,2 мільйона барелів дизельного палива, з обіцянкою експортувати більше пізніше.

Потім Трамп оголосив про припинення вогню в енергетиці, якого Росія не має наміру дотримуватися. У виданні зазначили, що люди з оточення Трампа вимагали, щоб Україна припинила атакувати російські нафтопереробні заводи, припускаючи, що інакше Америка припинить продаж розвідувальних даних та зброї. Окрім того, у ніч на 13 жовтня супутникова система Starlink була виведена з ладу для українських безпілотників.

Таким чином, наголосили у матеріалі, Україна змушена вибирати між втратою ключових розвідувальних даних та зброї та завдаванням ударів по нафтопереробних заводах, що є найкращою відповіддю на постійні російські атаки. У The Economist такі дії з боку Трампа назвали підтримкою для Путіна, адже він може заробити трохи грошей і продовжувати незаконний продаж нафти таким покупцям, як Індія та Китай, яким Америка погрожувала санкціями.

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На тлі цих обставин Україні слід збільшити темпи атак на інші об'єкти російської інфраструктури, включаючи центри обробки даних та розподільчі вузли, зазначило видання.

"Путін має заплатити ціну за свою агресію, а росіяни повинні усвідомлювати, що війна ведеться від їхнього імені. І такі удари демонструють, як Україна все ще може уражати великі статичні цілі без допомоги Америки, включаючи нафтопереробні заводи", – йдеться в матеріалі.

Там зауважили, що схоже, Путін дійшов висновку, що не може перемогти на полі бою і його стратегія полягає в тому, щоб знищити Україну, зробивши її міста непридатними для життя взимку. У виданні наголосили, що таким чином, Трамп став найкращою зброєю диктатора Путіна.

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