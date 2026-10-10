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Блог

Володимир Горбач
Володимир Горбач

Новини політики / Думки
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Блог |

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому
Володимир Путін і Дональд Трамп. Архівне фото

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому, а угода щодо дизеля з Путіним учора була постановочною подією.

Судно MINERVA ZEN вирушило з Санкт-Петербурга ще 22 вересня й відтоді прямує до східного узбережжя США (пункт призначення: Вілмінгтон, Північна Кароліна). Прибуття заплановано на 11 жовтня.

Учора, 9 жовтня, Трамп оголосив про "угоду щодо дизеля" після телефонної розмови з Путіним, а Міністерство фінансів одразу послабило санкції проти російського дизеля. На той час судно вже було в дорозі майже три тижні.

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Оренда, завантаження та маршрут, отже, мусили бути визначені заздалегідь, ще кілька тижнів тому. Публічне оголошення та контекст телефонної розмови виглядають як постановка операції, яка вже тривала.

Чи справді вантаж є дизелем, стане зрозуміло лише під час розвантаження. У будь-якому разі логістика свідчить, що курс був заданий задовго до вчорашньої "угоди".

Скріншот – Michelle Wiese Bockmann

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому

Трамп спланував свою зраду з дизелем ще кілька тижнів тому

Текст – Jurgen Nauditt

Від себе додам що вже всім, здається, зрозуміло, що справа не у дизелі, а у прецеденті – спробі повернутися до business as usual з росіянами.

Дотепер адміністрація Трампа ще дотримувалася умови про попереднє врегулювання війни РФ з Україною. Але вже ні. Це спроба Анкориджу-2. Але знову без гарантії успіху. Великобританія вже виступила проти. Включаться й інші...

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:facebook.com
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