Трамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у Київ

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни збирається вести бізнес з Україною. Водночас бізнесові справи він планує і з Москвою.

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Тим часом перша леді США Меланія Трамп припустила, що може приїхати до України. Спілкування подружжя Трампів із журналістами транслювало DRM News.

Що сказали Дональд та Меланія Трамп про Україну

Про наміри вести бізнес і з Києвом, і з Москвою Трамп заявив під час розлогої тиради, в якій згадав про угоду щодо рідкісноземельних металів з Україною, а також вигадані ним 350 млрд доларів, нібито витрачених на підтримку нашої держави його попередником Джо Байденом

"Ми хотіли б повернутися до реальності, де Росія й Україна укладають угоду, і тоді ми могли б мати справи з обома сторонами. Знаєте, я уклав угоду з Україною, щоб отримати їхні природні мінерали на суму до одного трильйона доларів. І причина в тому, що Байден надав їм військової техніки на 350 мільярдів доларів, і ми змусили б їх заплатити, ЄС заплатив би... І тепер мені нема чого коментувати з цього приводу, окрім того, що, звісно, ми вестимемо справи з Україною та Росією після того, як ця війна закінчиться, я гадаю", – заявив президент США.

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Коли до розмови з журналістами долучилася Меланія, у неї запитали, чи планує подружжя візит до України.

"Побачимо", – відповіла перша леді.

Трамп після цього додав, що такий візит може відбутися.

У президента США також запитували, чи говорив він з мільярдером Ілоном Маском щодо ситуації в Україні (малося, вочевидь, уповільнення Starlink) – він підтвердив факт розмови, але відмовився розкривати її деталі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, за даними медіа, Трамп готує нове пом'якшення санкцій проти Росії. Після дизеля з-під обмежень він може вивести російські добрива.