Трамп розглядає можливість скасування санкцій проти "гаманця Путіна" – NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ). Можливе зняття обмежень стало частиною ширших переговорів між Вашингтоном та Москвою, зокрема щодо постачання російського дизельного пального до США.

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Про це пише The New York Times. Видання посилається на людей, обізнаних із переговорами, та американського посадовця.

РФПІ очолює Кирило Дмитрієв – російський посадовець, який бере участь у контактах Москви з представниками адміністрації Трампа щодо війни проти України.

Видання нагадує, що до санкційного списку РФПІ внесла адміністрація президента Джо Байдена у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, назвавши його "чорною касою" російського диктатора Володимира Путіна та символом ширшої російської клептократії.

Москва домагається послаблення санкцій

Російський фонд прямих інвестицій відіграв провідну роль у реалізації "дизельної угоди" Трампа з Путіним, допомагаючи організувати перші поставки російського дизельного пального до США.

Питання про можливе зняття санкцій виникло на тлі цієї активізації економічних контактів між США та Росією. Дмітрієв прагне використати ці переговори для повернення свого фонду до міжнародної фінансової діяльності, домагаючись пом’якшення санкцій проти самого себе.

16 жовтня на конференції в Москві він заявив, що "крига нарешті скресла", і наголосив, що йдеться про угоди зі США, які можуть укладатися вже зараз, а не лише після завершення війни.

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За його словами, такі домовленості допомагають переконувати американців у тому, що санкції є "помилковими" за своєю суттю.

Трамп бачить у бізнесі інструмент для завершення війни

За оцінкою NYT, у команді Трампа вважають, що переговори про бізнесові домовленості з Путіним можуть сприяти завершенню війни в Україні. Логіка американської адміністрації полягає в тому, що перспектива нових економічних відносин із США має продемонструвати російському президенту серйозність намірів Вашингтона щодо побудови нового партнерства з Москвою.

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Водночас такий підхід критикують противники політики Трампа, зокрема деякі республіканські законодавці. На їхню думку, президент США передає Росії економічні вигоди, не отримуючи натомість достатнього тиску для припинення війни проти України.

Колишній посадовець адміністрації Байдена Ерік Грін заявив, що скасування санкцій проти РФПІ стало б "дуже сильним сигналом" про те, що США відходять від попередньої позиції, за якої обмеження не можуть послаблюватися до закінчення війни в Україні.

Що означатиме можливе зняття санкцій

Якщо США справді виключать РФПІ із санкційного списку, це стане одним із найбільших кроків Вашингтона щодо послаблення економічного тиску на Москву від початку повномасштабної війни.

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Адже йдеться про фонд із багатомільярдними активами, який інвестував у російські компанії та реалізовував спільні проєкти з інвесторами з країн Близького Сходу та інших регіонів, сприяючи розширенню глобального впливу Росії.

У виданні додали, що скасування санкцій щодо РФПІ стало б значним зривом багаторічних зусиль США щодо застосування економічного тиску з метою змусити Росію припинити агресію.

Як повідомляв OBOZ.UAOBOZ.UA, президент США Дональд Трамп розглядає можливість подальшого пом’якшення санкцій проти РФ після нещодавньої дизельної угоди із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Цього разу американський лідер готується піти на поступки щодо експорту російських добрив.