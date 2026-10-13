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Трамп прояснив ситуацію щодо передачі Україні розвідданих. Відео

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
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Трамп прояснив ситуацію щодо передачі Україні розвідданих. Відео
Дональд Трамп. Архівне фото. Джерело: скриншот

Президент США запевнив, що Вашингтон продовжує ділитися з Києвом розвідувальною інформацією. Водночас в Україні занепокоєні тим, що американська сторона вчора не попередила про балістичну загрозу, пояснивши це поганими погодними умовами.

Про передачу розвідданих Дональд Трамп заявив, відповідаючи на запитання журналістів. Видання Politico зі свого боку повідомило про пояснення американської сторони щодо відсутності попередження про ракетну загрозу. Українське керівництво вважає таке пояснення неадекватним.

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Журналісти запитали Трампа, чи припинили США обмін розвідувальними даними з Україною. Американський президент відповів, що співпраця продовжується.

"Ні, не припинили. Ми їм допомагаємо", – сказав Трамп.

Таким чином, він підтвердив, що Сполучені Штати й надалі надають Україні розвідувальну інформацію.

Пояснення погоди

За даними Politico, американська сторона пояснила відсутність попередження про балістичну загрозу напередодні для Києва поганими погодними умовами.

Українське керівництво вважає таке пояснення неадекватним. Водночас українська сторона реагує стримано та наголошує на важливості своєчасних попереджень про загрози.

Анонімне джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Politico, що занепокоєння з цього приводу зростає. За його словами, дедалі більше людей побоюються, що справжня причина відсутності попередження може полягати не лише в погоді.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок, є постраждалі. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.

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