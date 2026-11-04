Трамп програв обидві палати. Що далі?

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Тепер головна інтрига найближчих днів, чи наважиться Трамп на продовження воєнної операції в Ірані і на скільки збільшить тиск на Україну в найближчі тижні

1. Поразка республіканців може дати старт в великій дискусії всередині партії щодо майбутнього. І головна битва – це битва між MAGA та старою партією. Від результатів цієї битви залежить не лише кандидатура наступного президента, але, в кардинальному варіанті, навіть можливість голосування частини республіканців за імпічмент самому Трампу.

2. Конгрес проведе своє перше засідання в оновленому складі 3 січня. Трампу зараз вкрай потрібна якась перемога, щоб вийти на це перше засідання з сильними козирями. Справа в тому, що новий конгрес, після обрання нового спікера, відразу приступить до формування слідчих комісій, які будуть готувати фундамент для імпічменту. І Трампу потрібно мати можливість інформаційно перебивати цю тему. А, в ідеалі, спробувати перейти в наступ.

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3. Зараз на столі у Трампа є три опції. Зразу скажу, що всі три сумнівні. Перша – швидка переможна війна в Ірані. Друга – змусити Україну до миру. Третя – захопити Кубу. Я вважаю, всі три цілі майже нереалістичними, але виходячи з логіки Трампа, він може почати рухатися в цих напрямках. Тому, нам потрібно готуватися до посилення тиску.

4. На цьому фоні, з великою долею імовірності, можна припустити, що РФ почне згортати так званий трек Дмітрієва, розуміючи, що можливості Трампа стають більш обмеженими. А відтак, розраховувати на те, що Трамп примусить Європу зняти санкції, поки не доводиться. Саме тому, схоже, європейцям варто готуватися до посилення гібридних атак по всьому ЄС.

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5. Щодо наших переговорів, то вони не мають шансів на успіх (Мідінський, як головний переговорник – це вже діагноз). Переговорне вікно можливостей закрилося ще місяць тому. Зараз – це лише імітація.

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