Трамп підписав указ про скасування санкцій проти Росії, передбачених "законом Грема": що це означає

Президент США Дональд Трамп відмовився від санкцій щодо експорту російських енергоносіїв, які мали бути запроваджені відповідно до закону про "пекельні санкції" авторства покійного сенатора Ліндсі Грема. Цей закон американський президент підписав близько місяця тому.

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Відповідний указ було оприлюднено на сайті Білого дому. За два дні Трамп мусив запровадити 100% тарифи на всі товари від найбільших покупців російської нафти. а також серйозні обмеження щодо російських компаній – але відмовився це робити, пославшись на "національні інтереси США".

Трамп не запроваджуватиме санкції проти Росії за "законом Грема"

Закон про "пекельні санкції" авторства Грема Трамп підписав 18 вересня. Відтоді стартував 30-денний період, до завершення якого він мав запровадити 100% тарифи на всі товари від п'яти найбільших покупців російської сирої нафти (це, насамперед, Китай, Індія та Туреччина). Закон також передбачає санкції проти численних російських компаній та 500% тарифи на весь імпорт російських нафтопродуктів продуктів до США.

Цей місячний термін мав закінчитися 18 жовтня. Однак фактично напередодні його завершення, пізно ввечері16 жовтня, Трамп підписав указ про скасування тарифів, пов'язаних з експортом російських енергоресурсів. Як пояснили у Bloomberg – через те, що вони "ускладнили його зусилля щодо зниження цін на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США", тобто заважали реалізувати "дизельну угоду" з Москвою.

Для відмови від санкцій Трамп застосував відповідний пункт закону, що дає президенту США право відмовитися від їх запровадження, якщо цього вимагають інтереси держави.

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"Цим я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених Законом Грема. Я подав Конгресу підтвердження того, що видача такої відмови на даний момент відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – заявив Трамп у виконавчому указі.

Директива офіційно запроваджує тарифи, водночас призупиняючи їх дію, а це означає, що Трамп може застосувати їх в інший час, якщо забажає.

Санкції щодо найбільших покупців російської нафти, російських компаній та 500% мита на імпорт енергоресурсів з РФ до США, підкреслили у Bloomberg, суперечать плану Трампа купувати у російського диктатора Володимира Путіна дизельне паливо. Так президент США розраховує знизити ціни на американських заправках до проміжних виборів у Конгрес, до яких залишилося менше місяця.

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Однак цей крок президента США може викликати спротив Конгресу, зокрема й частини сенаторів-республіканців, котрі й без того обурені його рішенням щодо російського дизеля. Лише цього тижня група законодавців від обох партій надіслала Трампу листа з вимогою розірвати угоду з Путіним і забезпечити виконання положень закону Ліндсі Грема.

"Грем, республіканець з Південної Кароліни та давній прихильник України, написав законопроект перед смертю в липні, і його ухвалення розглядалося як спосіб вшанування його пам'яті. Грем неодноразово називав такі санкції ключем до того, щоб привести Путіна за стіл переговорів, щоб припинити його повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже п'ятий рік", – нагадали у Bloomberg.

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Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Трамп поскаржився на українські удари по НПЗ Росії і накинувся на Зеленського За словами американського президента, українські удармипо НПЗ "лише підвищують світові ціни на нафту", тож Зеленський "робить світу погану послугу". Та й взагалі, Трамп назвав себе "не великим шанувальником" президента України, і звинуватив останнього у небажанні закінчувати війну й у тому, що домовлятися з ним "складніше, ніж з Путіним".