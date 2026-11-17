Президент США Дональд Трамп може зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином цього тижня в китайському Шеньчжені, де відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Шанси на таку зустріч зросли після заяви Кремля про можливі переговори північнокорейського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Відео дня

Про це пише Reuters із посиланням на оцінки аналітиків. Вони припускають, що останні дипломатичні контакти між Пхеньяном, Москвою та Пекіном можуть бути пов'язані з підготовкою до зустрічей на найвищому рівні.

Трамп неодноразово висловлював бажання знову зустрітися з Кім Чен Ином. У понеділок, 16 листопада, він заявив, що такий контакт може відбутися в Китаї вже цього тижня. Однак попередні плани провести переговори не реалізувалися, а представники США та Південної Кореї раніше оцінювали шанси на них як невеликі.

Приводом для нових припущень стала заява Кремля, яку поширило російське агентство "Інтерфакс". У ній йшлося, що Путін може зустрітися з Кім Чен Ином, якщо той приїде на саміт АТЕС у Шеньчжень.

Колишній співробітник американської розвідки, який спеціалізувався на Північній Кореї, Сідні Сайлер вважає, що Кремль не став би озвучувати таку можливість, якби не був упевнений у майбутній зустрічі. За його оцінкою, певна підготовка до переговорів уже триває.

Ознаками можливої підготовки до переговорів можуть бути й останні дипломатичні контакти: північнокорейські чиновники відвідували Росію та Китай, а російські й китайські делегації – Пхеньян. Крім того, минулого місяця Кім Чен Ин несподівано побував у китайському прикордонному місті Даньдун.

РЕКЛАМА

Водночас Трамп заявив, що рішення про участь північнокорейського лідера в саміті залежить від голови КНР Сі Цзіньпіна. У китайському МЗС зі свого боку повідомили, що не мають інформації про те, чи запрошували Кіма.

Водночас не всі аналітики вірять, що переговори справді відбудуться. Професор Інституту Далекого Сходу Університету Кьоннам Кім Дон Йоп переконаний, що Кім Чен Ину немає сенсу їхати до Китаю лише заради спільного фото з Трампом. Він зазначив, що санкції проти Північної Кореї вже не мають дієвого впливу, тож така поїздка навряд чи принесе Пхеньяну якусь користь. Самі ж заяви Кремля експерт пов'язує передусім із прагненням Москви продемонструвати свій вплив на Північну Корею, а не з реальним зближенням Вашингтона та Пхеньяна.

Головні історії дня

У МЗС Південної Кореї також продовжують оцінювати шанси на переговори Трампа з Кімом як низькі. Водночас президент країни Лі Чже Мьон сподівається, що американський лідер зможе переконати Пхеньян повернутися до діалогу.

Нагадаємо, напередодні OBOZ.UA писав про можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Шеньчжені на полях саміту АТЕС. Однак перспективи масштабних домовленостей залишаються невизначеними, оскільки лідери переслідують різні цілі: Москва прагне обговорити завершення війни проти України, Вашингтон зацікавлений, зокрема, у контролі над ядерними озброєннями, а Пекін обережно ставиться до такого формату переговорів.