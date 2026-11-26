Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели переговори в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Під час плідної зустрічі сторони обговорили ключові глобальні виклики, зокрема війну в Україні, ситуацію навколо Ірану та зміцнення обороноздатності Альянсу.

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Однією з головних тем переговорів стала російсько-українська війна та провокаційні агресивні дії Москви. Відповідну заяву опублікували на сайті НАТО.

Стримування ескалації та шлях до миру

Трамп і Рютте наголосили на тому, що Москві критично важливо утримуватися від будь-яких кроків, які можуть навмисно або випадково розширити географію конфлікту.

Водночас вони підкреслили спільну зацікавленість у якнайшвидшому досягненні мирного врегулювання.

"Ми також обговорили важливість того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, і важливість досягнення мирного врегулювання війни якнайшвидше", – йдеться в заяві.

Глобальний порядок денний та підсумки попередніх самітів

Окрім ситуації в Європі, сторони детально розглянули розвиток конфлікту в Ірані. Учасники зустрічі також високо оцінили спільні результати та "рекордні досягнення", яких Вашингтону і союзникам вдалося досягти під час попередніх самітів НАТО в Гаазі та Анкарі.

Завершальною темою розмови стало фінансове й технологічне зміцнення блоку. Трамп і Рютте підтвердили необхідність подальшого збільшення військових бюджетів та активних інвестицій у розвиток оборонно-промислової бази як на території Сполучених Штатів, так і в усіх країнах Північноатлантичного альянсу.

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Нагадаємо, група членів Палати представників США надіслала двопартійного листа президенту Дональду Трампу із закликом негайно скасувати запрошення Володимира Путіна на майбутній саміт "Великої двадцятки" (G20), який відбудеться в Маямі в грудні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася просувати ідею економічного заохочення Росії для припинення війни проти України. Запропоновані Вашингтоном енергетичні та авіаційні проєкти не зацікавили Москву. Зараз країна-агресор продовжує наполягати на територіальних поступках з боку Києва.

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