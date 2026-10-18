"Трамп і Путін повинні дати нам 60 днів": Зеленський про можливі вибори в Україні та свою участь

Володимир Зеленський заявив, що Україні знадобиться близько шести місяців для підготовки до виборів після закінчення війни. Водночас він допустив проведення голосування ще до її завершення, якщо Росія погодиться щонайменше на 60 днів припинення вогню.

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Про це президент України розповів в інтерв’ю NBC News. Він наголосив, що готовий розглянути можливість виборів під час війни за умови достатнього часу для зміни законодавства та підготовки необхідної інфраструктури.

Зеленський заявив, що вважає несправедливими припущення про його небажання проводити вибори. За його словами, для організації голосування потрібен час, зокрема для забезпечення безпеки виборців.

"Якщо Трамп і Путін справді хочуть, щоб я провів вибори, дайте нам щонайменше 60 днів перемир’я без жодних додаткових переговорів. Ми зробимо все можливе, щоб змінити законодавство та підготувати необхідну інфраструктуру", – сказав президент.

Він також підкреслив, що вибори мають бути чесними. Окремо Зеленський наголосив на необхідності забезпечити можливість проголосувати українським військовослужбовцям, які захищають країну.

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Участь президента

Під час інтерв’ю ведуча NBC News запитала Зеленського, чи братиме він участь у наступних президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни.

"Якщо вибори відбудуться під час війни, то я, звісно, балотуватимуся, адже це моя відповідальність. Я маю захищати свою країну від самого початку й до кінця цієї війни", – відповів глава держави.

Таким чином, Зеленський заявив про готовність брати участь у виборах навіть до завершення війни, якщо для їх проведення будуть створені необхідні умови.

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