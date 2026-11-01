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Трамп готується до масштабного удару по Ірану у разі поразки республіканців на виборах – медіа

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
519
Трамп готується до масштабного удару по Ірану у разі поразки республіканців на виборах – медіа
Трамп

Президент США Дональд Трамп може погодитися на масштабну військову операцію проти Ірану, якщо республіканці зазнають нищівної поразки на проміжних виборах. Про такий можливий сценарій повідомив один з американських чиновників.

За його словами, відчуття приниження або втрата політичного впливу можуть підштовхнути Трампа до рішучих дій. Про це на своїй сторінці в соцмережі Х написав журналіст Axios Барак Равід.

Як поразка республіканців може вплинути на рішення Трампа

Один з американських чиновників припустив, що в разі нищівної поразки республіканців на проміжних виборах президент США Дональд Трамп може охочіше погодитися на масштабну військову операцію проти Ірану.

За словами посадовця, якщо Трамп відчує приниження або втратить вплив, він може вдатися до рішучих дій.

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Ірану радять не зволікати з укладенням угоди

Американський посадовець також звернувся до Ірану із застереженням не зволікати. За його словами, зараз для країни найкращий час, щоб укласти угоду.

Що передувало

США попередили країни Перської затоки про можливість відновлення війни з Іраном. У Вашингтоні припускають "коротку інтенсивну" військову кампанію після проміжних виборів у США.

На серйозну ескалацію США та Ізраїль ладні піти у надії, що цього разу їм вдасться підірвати сили Тегерана та схилити його до більшої поступливості на переговорах.

За даними Reuters, іранці отримали нову пропозицію урегулювання війни зі США й Ізраїлем від країни-посередника Катару. Проте в Тегерані не погодилися із запропонованими умовами, стверджуючи, що вони "неприйнятні".

Медіа писали, що віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається залучити до відновлення мирних переговорів з Іраном одного з найвпливовіших прихильників жорсткої лінії Мохсена Резаї, секретаря Вищої ради нацбезпеки Ісламської Республіки. Лист йому Венс нібито написав за дорученням президента Дональда Трампа.

Однак після цієї публікації Трамп, спілкуючись із журналістами, заперечив мету звернення, водночас підтвердивши контакт Венса з іранською стороною.

Як повідомляв OBOZ.UA, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовим оновити перелік потенційних цілей США та Ізраїлю, які перебувають у межах досяжності іранських сил. Він також закликав армію посилити бойові можливості та бути готовою відповідати на будь-які загрози.

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