А що, якщо Трамп насправді хоче програти ці вибори, причому не свої президентські, звичайно, а midterms – проміжні вибори до Конгресу США, які відбуваються посеред президентського терміну і фактично визначають, чи матиме президент ще два роки слухняну більшість, чи буде змушений жити з парламентською опозицією, яка блокуватиме його закони, бюджети та політичні забаганки?

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Звучить як конспірологія, я це прекрасно розумію, і в мене немає жодних доказів, що Дональд Трамп сидів у Білому домі над картою Ірану та думав, як би йому хитріше програти вибори. Але останнім часом його поведінка настільки нелогічна саме з погляду людини, яка хоче зберегти республіканську більшість, що принаймні поставити таке питання варто, особливо коли рішення почати війну з Іраном дедалі важче пояснювати звичайною політичною логікою.

Почати таку війну напередодні виборчого року було майже самогубним рішенням для президента, який роками продавав себе власному виборцю як людину, котра припиняє чужі війни, а не починає нові. Швидкої перемоги не сталося, Іран не капітулював, американські військові загинули, Ормузька протока перетворилася на постійний фактор нервового зриву світового енергетичного ринку, а сама війна замість красивої телевізійної операції на декілька тижнів розтягнулася вже на місяці.

Політично це поки що виглядає якщо не військовою поразкою Сполучених Штатів, то точно поразкою тієї концепції, з якою Трамп у цю війну заходив. І саме тому особливо цікаво чути від нього натяки на те, що війна може закінчитися вже після проміжних виборів, бо виникає просте питання: а що саме має змінитися в Ірані 4 листопада, невже аятола прокинеться іншою людиною, Ормузька протока раптом стане ширшою, а іранські ракети перестануть літати лише тому, що американці вже проголосували?

Можливо, зміниться зовсім не військова ситуація, а політична, і ось тут починається найцікавіше. Якщо республіканці втратять Палату представників, а можливо, отримають ще серйозніші проблеми в Конгресі, Трамп на наступні два роки отримає саме те, чого зараз йому дуже бракує – сильного внутрішнього ворога, якого можна буде звинувачувати буквально в усьому, від бюджету і податків до невдалих реформ, дорогого бензину та зовнішньополітичних провалів.

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Не вдалося провести реформу – демократи заблокували, не вдалося збалансувати бюджет – демократи не дали, економіка пригальмувала – демократи саботують, війна закінчилася не так, як обіцяли – Конгрес зв'язав руки. Це дуже зручна політична конструкція, тому що політика, який контролює все, через два роки питають, де результат, а політика, якому постійно заважає опозиція, питають уже зовсім інакше – хто тобі завадив, і це принципово різні питання.

Особливо цікаво це виглядає на тлі цін на пальне, бо адміністрація Трампа вже намагається перекладати відповідальність на демократів, а заодно й на Україну, яка має нахабство бити по російських нафтопереробних заводах. Українців американському виборцю вже спробували продати як винних у дорогому бензині, але, здається, товар іде не дуже добре, бо навіть найвідданішому прихильнику MAGA складно пояснити просту річ: рік тому галон бензину коштував близько трьох доларів, зараз коштує значно більше чотирьох, а між цими двома цифрами сталася не просто українська атака на російський НПЗ, а велика війна Сполучених Штатів з Іраном.

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І от тут виникає моя дуже неприємна думка: можливо, Трампу вже навіть вигідніше мати демократичну більшість принаймні в одній палаті Конгресу, тому що тоді будь-яка невдача перестає бути його невдачею і стає їхнім саботажем. Для політика, який дуже добре вміє працювати не лише з перемогами, а й з образою власного виборця, така конфігурація може виявитися набагато комфортнішою, ніж абсолютна влада, за результати якої доводиться відповідати самому.

Трампу вже не потрібно будувати власний шлях до третього президентського терміну, але йому потрібно зберегти трампізм, визначити наступника, утримати контроль над Республіканською партією і через два роки пояснити своєму виборцю, чому обіцяна золота епоха виявилася трохи менш золотою, ніж було написано на рекламному буклеті. І для цього демократи, які контролюють хоча б одну палату Конгресу, підходять майже ідеально, бо тоді завжди можна сказати, що план був геніальний, просто кляті демократи не дали його реалізувати.

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Можливо, усе набагато простіше і ніякого великого задуму немає, а рішення щодо Ірану було звичайною стратегічною помилкою, після якої адміністрація тепер гарячково шукає спосіб вийти з війни, зберігши обличчя перед власним виборцем. Я навіть вважаю це пояснення більш імовірним, але політика цікава тим, що досвідчений політик завжди намагається перетворити навіть власну поразку на ресурс, а Трамп у цьому ремеслі точно не новачок.

Тому, якщо республіканці справді програють ці проміжні вибори, я зовсім не здивуюся, коли вже наступного дня Америка почує нову мелодію: Трамп більше не відповідатиме за все, Трамп стане президентом, якому "не дали працювати", а кожен зайвий цент на бензоколонці, кожен провалений закон, кожна бюджетна проблема і кожен невдалий зовнішньополітичний крок матимуть одне дуже просте пояснення – кляті демократи.

У великій політиці за помилки політиків взагалі дуже рідко платять самі політики, тому що в них майже завжди є охорона, державний літак, хороший адвокат і телевізор, у якому можна призначити винного. За ці помилки платить виборець, причому найчастіше не великими історичними категоріями, а дуже буденно – своїми центами на кожному галоні.

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