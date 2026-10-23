Трамп дзвонив Маску через обмеження швидкості Starlink в Україні: в WSJ розкрили деталі розмови

Президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску через обмеження Starlink для України. Глава Білого дому просив мільярдера зняти їх для вйськової версії цієї системи зв'язку – Starshield.

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Наступного дня зв'язок не переривався на вищих, ніж досі, швидкостях, хоча повністю система функціональність не відновила. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, кореспонденти якого поспілкувалися з американськими та українськими посадовцями.

Трамп особисто дзвонив Маску через обмеження Starlink для України

Джерела видання серед американських та українських посаовців стверджують, що 21 жовтня Трамп особисто телефонував Маску і просив його зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні.

Вже наступного дня, 22 жовтня, як стверджують співрозмовники The Wall Street Journal, "система працювала у більш звичному режимі".

Про повне відновлення функціональності, за даними української сторони, поки не йдеться, але система нині працює на вищих швидкостях, аніж після запровадження обмежень.

Співрозмовники видання заявляли, що під час розмови Трамп сказав Маску, що його дратує те, що швидкість системи залишається обмеженою на рівні близько 160 км на годину.

Також вони зазначили, що цього тижня Трамп повідомив своїм помічникам та союзникам, що хоче скасувати обмеження швидкості Starlink.

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Сам президент США не поспішає зізнаватися, що звертався до мільярдера з таким проханням.

"Не хочу про це говорити, але знаю, що це була дуже цікава ситуація, тому не хочу коментувати ні в один, ні в інший бік. Але в мене дуже добрі стосунки з Ілоном", – сказав Трамп.

Коли журналісти вкотре запитали його про обмеження супутникового зв'язку для України, він відповів, що "Підсумок такий, що Маск його повернув", але відмовився коментувати, чи сталося це через його особистий дзвінок.

"Хоч я дзвонив, хоч хтось інший, різниці немає", – заявив Трамп.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше одразу сім республіканців закликали Трампа і Маска зняти обмеження Starlink для України.

До того ж американські медіа писали, що саме мільярдер особисто наказав обмежити доступ України до Starshield.

Відповідальність за це на нього поклав і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Водночас сам Маск заявляв, що за функціонування військової версії Starlink відповідає Пентагон.