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Трамп: дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти РФ

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
675
Дональд Трамп
Дональд Трамп визнав, що не хотів вводити проти РФ нові економічні обмеження. Фото ілюстративне. Джерело: White House

Американський президент Дональд Трамп назвав дурнями тих, хто радив йому накласти на Російську Федерацію нові санкції. Він пояснив це тим, що тоді росіяни не звільнили би Стівена Хаббарда, американського вчителя, затриманого окупантами в Ізюмі у 2022 році.

Про це республіканець заявив 30 жовтня, спілкуючись із медіа. Брифінг президента разом із Хаббардом і його рідними був організований у Білому домі.

"Люди... Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії! Якби я запровадив санкції, ваши сини сказали б мені, що це недобре", – сказав Трамп, звертаючись до колишнього російського в'язня.

"Якби це виглядало? Я би сказав Путіну: "Я б хотів повернути Стівена Хаббарда назад, пане президенте, і до речі, ми накладаємо санкції на вас просто зараз"... Ви би не повернулися", – продовжив президент Сполучених Штатів.

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Він додав, що для нього було великою честю витягнути громадянина США із РФ.

Що передувало

74-річний уродженець штату Мічиган (США) Стівен Габбард кілька років проживав в українському місті Ізюм на Харківщині й залишився там, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Російські загарбники захопили цивільного в полон і навіть звинувачували в участі у бойових діях на боці України. Мовляв, його спіймали у квітні 2022-го, коли чоловік чергував на блокпосту

У жовтні 2024-го російський суд визнав Габбарда винним у найманстві та засудив до шести років і 10 місяців позбавлення волі.

21 жовтня цього року кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом повідомив про звільнення Габбарда.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Дональд Трамп знову похвалився своїми розумовими здібностями, назвавши себе людиною з дуже високим IQ. На підтвердження своїх слів американський лідер заявив, що успішно пройшов три "складних когнітивні тести".

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