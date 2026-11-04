Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел

Блог

Давид Сакварелідзе
Давид Сакварелідзе

Прокурор

Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe
Новини політики / Думки
Time to read1 хв
1,0 т.
Блог |

"Томагавки" випарувалися, Путін тріумфує, а Трамп – найкращий президент для диктаторів

"Томагавки" випарувалися, Путін тріумфує, а Трамп – найкращий президент для диктаторів
Трамп і Путін

Рівно рік тому Трамп закинув дезу про ймовірне передання Україні "Томагавків". Відтоді про "Томагавки" вже ніхто не згадує: ні з доброї волі, ні через купівлю за європейські кошти. Замість "Томагавків" Трамп і його корумпована злочинна зграя на повну гладять Путіна проти шерсті й рвуться вигадувати дедалі нахабніші схеми, як максимально заробити на здачі американських і, відповідно, українських інтересів, а також перекрили навіть ті можливості протиповітряної оборони, що були до Трампа! Конкретно кажучи, залишили Україну голою, без повітряного захисту!

Так-так, Трамп – це найлакмусовіший президент для будь-якого кривавого відморозка-диктатора на сьогодні! Справжня мрія-реальність – корумпувати самого президента США!

І так, усіх моїх друзів і підписників, хто сподівається, що за живого Путлера війна закінчиться якимись липовими переговорами, хочу попросити завжди загострювати увагу на тому, кого ж ця кривава мерзота спрямовує на "переговори" – то до Абу-Дабі, то ще кудись. І щойно почуєте прізвище Мединський, можете вже сміливо вважати, що він укотре водить за носа весь одурілий цивілізований світ!

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
23,9 т.
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
23,9 т.
Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, Трамп відреагував: результати виборів у США (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Тарас РадьТарас Радь
17,3 т.
"Спасібо дєду за пабєду": Трамп подарував демократам Конгрес, але Україні радіти зарано
17,3 т.
"Спасібо дєду за пабєду": Трамп подарував демократам Конгрес, але Україні радіти зарано
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
7,1 т.
Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"
7,1 т.
Трамп заявив, що Україна і Росія "готові домовлятися"

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Давида Сакварелідзе
Схожі теми
Війна в Україніракета TomahawkдопомогаРосіяСШАДональд ТрампДональд ТрампВолодимир ПутінВолодимир Путін
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!