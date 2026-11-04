Рівно рік тому Трамп закинув дезу про ймовірне передання Україні "Томагавків". Відтоді про "Томагавки" вже ніхто не згадує: ні з доброї волі, ні через купівлю за європейські кошти. Замість "Томагавків" Трамп і його корумпована злочинна зграя на повну гладять Путіна проти шерсті й рвуться вигадувати дедалі нахабніші схеми, як максимально заробити на здачі американських і, відповідно, українських інтересів, а також перекрили навіть ті можливості протиповітряної оборони, що були до Трампа! Конкретно кажучи, залишили Україну голою, без повітряного захисту!

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Так-так, Трамп – це найлакмусовіший президент для будь-якого кривавого відморозка-диктатора на сьогодні! Справжня мрія-реальність – корумпувати самого президента США!

І так, усіх моїх друзів і підписників, хто сподівається, що за живого Путлера війна закінчиться якимись липовими переговорами, хочу попросити завжди загострювати увагу на тому, кого ж ця кривава мерзота спрямовує на "переговори" – то до Абу-Дабі, то ще кудись. І щойно почуєте прізвище Мединський, можете вже сміливо вважати, що він укотре водить за носа весь одурілий цивілізований світ!

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