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"Тільки об’єднаною силою можна зупинити Росію": Зеленський провів важливі перемовини з Туском і анонсував зустріч

Катя Помазан
Катя Помазан
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icon 318
"Тільки об’єднаною силою можна зупинити Росію": Зеленський провів важливі перемовини з Туском і анонсував зустріч
Перемовини з Туском. Джерело: Telegram-президента.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої подякував Варшаві за підтримку України. Окремо глава держави повідомив про підготовку можливих зустрічей представників України, США та Росії на технічному рівні.

Водночас американська сторона має підготуватися до такого формату та забезпечити готовність Росії. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні за підсумками розмови з Дональдом Туском.

Новина доповнюється…

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