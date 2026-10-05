"Тільки об’єднаною силою можна зупинити Росію": Зеленський провів важливі перемовини з Туском і анонсував зустріч

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої подякував Варшаві за підтримку України. Окремо глава держави повідомив про підготовку можливих зустрічей представників України, США та Росії на технічному рівні.

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Водночас американська сторона має підготуватися до такого формату та забезпечити готовність Росії. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні за підсумками розмови з Дональдом Туском.

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