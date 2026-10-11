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The Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрада

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
icon 4,8 т.
The Atlantic: Трамп продав Україну Путіну, це найбезсердечніша зрада
Російський диктатор Володимир Путін і президент США Дональд Трамп. Джерело: White House

Президент США Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду щодо закупівлі дизельного палива в Росії. У The Atlantic вважають, що американці практично не отримають від неї користі, а ціни на дизель не знизяться.

Натомість домовленість може допомогти російському диктатору Володимиру Путіну та створити можливості для багатомільярдних оборудок оточення американського президента. Видання назвало угоду однією з найбезсердечніших зрад Трампа щодо України.

Навіщо Трампу угода з Росією

Як пише The Atlantic, рейтинги Трампа стрімко падають, тому йому потрібен передвиборчий трюк, який міг би спрацювати в останній момент. Американський президент нібито розглядає удари по російській енергетичній інфраструктурі як загрозу для перспектив республіканців на проміжних виборах.

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"Для Володимира Путіна ця угода – потенційний порятунок. Для розореної війною України – це найобурливіша й найбезсердечніша зрада з боку Трампа на сьогоднішній день. Оточенню Трампа угода обіцяє можливості для корупції з багатомільярдними оборотами", – зазначає видання.

Американці майже нічого не отримають від угоди з РФ

США є одним із найбільших у світі виробників та експортерів дизельного палива. Американські нафтопереробні заводи виробляють близько 5,2 мільйона барелів дизеля на добу, тоді як споживання в країні становить приблизно 3,7 мільйона барелів на день.

Угода Трампа з Росією передбачає постачання 2,25 мільйона барелів дизельного палива. За даними видання, це еквівалент приблизно 16 годин споживання у США, 10 годин американського виробництва або 14 днів імпорту з Канади.

Тому, як наголошує The Atlantic, така домовленість не матиме суттєвого впливу на світові енергетичні ринки чи глобальні ціни на дизель.

Кремль пропонує оточенню Трампа вигідні угоди

Минулого тижня The New York Times повідомила про можливу багатомільярдну нафтову угоду в обмін на активи російської компанії "Лукойл". Вона могла б принести пряму вигоду одному зі спонсорів Трампа та двом близькосхідним групам, які мали ділові зв’язки із зятем американського президента Джаредом Кушнером або родиною спеціального представника США Стіва Віткоффа.

Однак, як зазначає The Atlantic, російські енергетичні активи не матимуть великої цінності, якщо українські безпілотники й надалі регулярно їх знищуватимуть.

"Це робить очевидним прихований принцип "послуга за послугу", закладений у ці вигідні угоди, що пропонуються родині та друзям Трампа: якщо ви змусите Україну капітулювати, ми забезпечимо вам незліченне багатство", – йдеться у статті.

Видання вважає, що Путін намагається використати у війні проти України свій найважливіший стратегічний актив – схильність Трампа до корупції.

Угода може послабити санкції проти Росії

У The Atlantic наголошують, що прийняття запропонованих Росією 2,25 мільйона барелів дизельного палива не матиме реального впливу на світові енергетичні ринки чи глобальні ціни. Водночас це може призвести до краху санкційного режиму, запровадженого США проти Росії, і перетворити Трампа на союзника Путіна в протидії українським ударам по російських енергетичних об’єктах.

Крім того, за оцінкою видання, якщо Путіну вдасться схилити Трампа до позбавлення України доступу до американських розвідданих, це завдасть серйозної шкоди боєздатності українських сил.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Також президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Бо чинний президент Зеленський нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на жодні компроміси.

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