The Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагували

Неназваний радник президента Володимира Зеленського нібито заявив, що Україні доведеться підписувати мирну угоду, якщо Сполучені Штати перейдуть на сторону Російської Федерації. Мовляв, у Києва "не залишиться іншого вибору".

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Про це розповів журналіст Саймон Шустер у новій статті для The Atlantic, опублікованій 15 жовтня. В ОП України вказали, що в матеріалі Шустера є низка неточностей, а інтерпритації автора не відповідають позиції президента України.

Про що написав Саймон Шустер

У розлогому матеріалі він описав власне бачення ситуації в Україні, а також переповів заяви кількох співрозмовників, які спілкувалися на умовах анонімності.

Шустер, зокрема, згадав про операцію з блокування повітряного простору Росії під назвою M&M's. Він доволі критично описав її, заявивши, що це може дати Києву деякі важелі впливу, "але вони не віщують нічого доброго для світового стану авіаційної безпеки".

Також журналіст розповів про українські атаки на російські центри обробки даних. Це чутливі цілі, наслідки уражень яких "можуть виявитися не менш руйнівними для економіки Росії та життя її народу", ніж ураження НПЗ. У цьому контексті автор забув нагадати, що окупанти першими почали знищувати наші дата-центри. Натомість він заявив, що "Росія завжди може відповісти більшою жорстокістю", маючи на увазі удари по цивільному населенню. Щоправда, Шустер визнав, що такі ворожі обстріли "не мають жодної військової мети, окрім тероризування" українців.

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"На цьому етапі війни ескалація зачіпає обидва боки", – вдався до дивного формулювання журналіст.

Але найскандальнішим став коментар, яким Шустер поділився наприкінці статті. Він стверджує, що його дав "один із чиновників, які стояли за планом закриття московських аеропортів".

Мовляв, після угод президента США Дональда Трампа із кремлівським диктатором Володимиром Путіним "деякі члени команди" українського лідера сприйняли це не просто як зраду, як як "невдачу у їхній стратегії перемоги у війні та кінець найкращих надій на перемогу".

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Далі цитуємо:

"Навіть один із чиновників, які стояли за планом закриття московських аеропортів, сказав мені, що якщо США стануть на бік Росії, в України не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від ескалації та просити миру. "Зараз є усвідомлення того, що Росія не розвалиться через свою складну економічну ситуацію", – сказав він. Пропонуючи рятівне коло для російської енергетичної промисловості, Трамп зробив США перешкодою для української стратегії виснаження російської економіки та виснаження її населення.

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"Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію", – сказав чиновник. "Росія не розвалиться, принаймні зараз". В України все ще є багато способів ускладнити життя в Росії, але, ймовірно, знадобиться більше, ніж це, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я".

Реакція Дмитра Литвина

Литвин, радник Зеленського з питань комунікацій, прокоментував для медіа цю статтю The Atlantic. Він був доволі критичним.

"Ну, по-перше, шо таке "план атак на аеропорти Москви"? Якщо це про операцію "Ковьор", коли у них там блокується авіасполучення, то цю операцію вже далеко не перший місяць реалізовують, придумав її президент, і там нема і не було жодних радників-ініціаторів.

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По-друге, Україна не ескалює, а відповідає на ті чи інші російські удари; зокрема, у відповідь на удари по енергетиці нашій були удари по енергетиці їхній. Про що це Саймон там написав – хай Саймон сам і коментує", – заявив представник ОП.

Він додав, що твердження, наведені у статті, "це не схоже на настрій президента".

Як писав OBOZ.UA, у нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що наступна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу. Якщо Україна під тиском США не відповідатиме на російські атаки, варто очікувати нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою.