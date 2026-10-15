The Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагували

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЯк працювала схемаСхема Баленка: через райсуд у маленькому містечку переоформлювали нерухомість у Києві на мільйони доларів. Розслідування OBOZ.UAКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяРемонт на лінії електропередачі. ІлюстраціяРосія обрала нові цілі для ударів по енергетиці України: що хочуть знищити в першу чергуГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнцям дадуть до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: програму допомоги розширилиРосія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповілиРосія офіційно відмовилась припиняти вогонь для проведення виборів в Україні: в МЗС відповілиУкраїна втрачає до $200 млн щомісяця, потрібно терміново відновити роботу морських портів – медіаУкраїна втрачає до $200 млн щомісяця, потрібно терміново відновити роботу морських портів – медіа"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ"Це наша справа": Мерц відреагував на пропозицію США про передачу контролю над замороженими активами РФ"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. Відео"Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася": Зеленський прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради. ВідеоХочуть закріпитися: Трегубов розповів, скільки військових РФ залишилося в Куп'янськуХочуть закріпитися: Трегубов розповів, скільки військових РФ залишилося в Куп'янську

The Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагували

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 1,5 т.
The Atlantic оприлюднив скандальну заяву, посилаючись на радника Зеленського: в Офісі президента відреагували
У Володимира Зеленського прокоментували статтю The Atlantic. Ілюстративне фото. Джерело: Скриншот відео ОП України

Неназваний радник президента Володимира Зеленського нібито заявив, що Україні доведеться підписувати мирну угоду, якщо Сполучені Штати перейдуть на сторону Російської Федерації. Мовляв, у Києва "не залишиться іншого вибору".

Про це розповів журналіст Саймон Шустер у новій статті для The Atlantic, опублікованій 15 жовтня. В ОП України вказали, що в матеріалі Шустера є низка неточностей, а інтерпритації автора не відповідають позиції президента України.

Про що написав Саймон Шустер

У розлогому матеріалі він описав власне бачення ситуації в Україні, а також переповів заяви кількох співрозмовників, які спілкувалися на умовах анонімності.

Шустер, зокрема, згадав про операцію з блокування повітряного простору Росії під назвою M&M's. Він доволі критично описав її, заявивши, що це може дати Києву деякі важелі впливу, "але вони не віщують нічого доброго для світового стану авіаційної безпеки".

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 14,2 т.
"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угоди
icon 14,2 т.
"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угоди
Микола ГоломшаМикола Голомша
icon 11,1 т.
Хто дозволив Вашингтону шантажувати Україну?
icon 11,1 т.
Хто дозволив Вашингтону шантажувати Україну?
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 9,1 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео
icon 9,1 т.
Зеленський відповів, чи може Україна перемогти в війні з Росією без допомоги США. Відео

Також журналіст розповів про українські атаки на російські центри обробки даних. Це чутливі цілі, наслідки уражень яких "можуть виявитися не менш руйнівними для економіки Росії та життя її народу", ніж ураження НПЗ. У цьому контексті автор забув нагадати, що окупанти першими почали знищувати наші дата-центри. Натомість він заявив, що "Росія завжди може відповісти більшою жорстокістю", маючи на увазі удари по цивільному населенню. Щоправда, Шустер визнав, що такі ворожі обстріли "не мають жодної військової мети, окрім тероризування" українців.

"На цьому етапі війни ескалація зачіпає обидва боки", – вдався до дивного формулювання журналіст.

Але найскандальнішим став коментар, яким Шустер поділився наприкінці статті. Він стверджує, що його дав "один із чиновників, які стояли за планом закриття московських аеропортів".

Мовляв, після угод президента США Дональда Трампа із кремлівським диктатором Володимиром Путіним "деякі члени команди" українського лідера сприйняли це не просто як зраду, як як "невдачу у їхній стратегії перемоги у війні та кінець найкращих надій на перемогу".

Далі цитуємо:

"Навіть один із чиновників, які стояли за планом закриття московських аеропортів, сказав мені, що якщо США стануть на бік Росії, в України не залишиться іншого вибору, окрім як відмовитися від ескалації та просити миру. "Зараз є усвідомлення того, що Росія не розвалиться через свою складну економічну ситуацію", – сказав він. Пропонуючи рятівне коло для російської енергетичної промисловості, Трамп зробив США перешкодою для української стратегії виснаження російської економіки та виснаження її населення.

"Це означає, що нам потрібно змінити нашу стратегію", – сказав чиновник. "Росія не розвалиться, принаймні зараз". В України все ще є багато способів ускладнити життя в Росії, але, ймовірно, знадобиться більше, ніж це, щоб змусити Путіна погодитися на перемир'я".

Реакція Дмитра Литвина

Литвин, радник Зеленського з питань комунікацій, прокоментував для медіа цю статтю The Atlantic. Він був доволі критичним.

"Ну, по-перше, шо таке "план атак на аеропорти Москви"? Якщо це про операцію "Ковьор", коли у них там блокується авіасполучення, то цю операцію вже далеко не перший місяць реалізовують, придумав її президент, і там нема і не було жодних радників-ініціаторів.

По-друге, Україна не ескалює, а відповідає на ті чи інші російські удари; зокрема, у відповідь на удари по енергетиці нашій були удари по енергетиці їхній. Про що це Саймон там написав – хай Саймон сам і коментує", – заявив представник ОП.

Він додав, що твердження, наведені у статті, "це не схоже на настрій президента".

Як писав OBOZ.UA, у нещодавньому інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що наступна угода між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним може стосуватися постачання російського газу. Якщо Україна під тиском США не відповідатиме на російські атаки, варто очікувати нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Схожі теми
Мирний план ТрампаВійна в УкраїніПереговори США та РосіїОфіс президентаУкраїнаСШАРосіяВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись