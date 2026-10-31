Терехов наполягає на збільшенні підтримки людей і бізнесу на прифронті: внесено відповідні законопроєкти

У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів, спрямованих на посилення соціального захисту людей, які працюють на прифронтових територіях, а також підтримку місцевого бізнесу, запропоновані головою Асоціації прифронтових міст і громад Ігорем Тереховим.

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Законодавчі ініціативи були напрацьовані спільно з народним депутатом від Сумщини Михайлом Ананченком та його колегами з міжфракційного депутатського об’єднання "Прифронтові території". Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст і громад.

"Прифронтові громади не можуть залишатися сам на сам із ризиками війни. Сьогодні люди виходять на роботу під загрозою обстрілів, комунальні служби відновлюють пошкоджені мережі, медики рятують життя, енергетики повертають світло, а підприємці намагаються зберегти робочі місця. Держава має не просто дякувати цим людям за стійкість, а створювати конкретні умови, щоб вони могли працювати й жити у своїх громадах. Особливий підхід до прифронтових територій має охоплювати і соціальний захист людей, і підтримку економіки. Адже якщо ми хочемо, щоб громади вистояли сьогодні та мали майбутнє після війни, потрібно зберегти їхній головний ресурс – людей, робочі місця та підприємства", – зазначив Ігор Терехов.

Пропоновані законопроєкти містять низку змін. Так, передбачається запровадження статусу "учасника забезпечення життєдіяльності на територіях бойових дій". Його пропонують надавати цивільним працівникам, які забезпечують функціонування громад в умовах воєнних ризиків.

Серед запропонованих гарантій: додаткові гарантії оплати праці та додаткова оплачувана відпустка; медична й психологічна допомога, реабілітація; соціальний захист членів сімей; звільнення визначених доходів від ПДФО за підтверджені періоди роботи на територіях активних бойових дій; зарахування періодів роботи до страхового стажу в подвійному розмірі на територіях активних бойових дій та в півторакратному на територіях можливих бойових дій.

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Пропонується враховувати документально підтверджену роботу починаючи з 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, пакетом змін передбачається зниження податку на прибуток до 9% для підприємств, які працюють на територіях активних або можливих бойових дій і відповідають визначеним умовам.

Також пропонуються додаткові механізми врегулювання кредитних і лізингових зобов’язань та особливі умови приватизації державного й комунального майна.

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