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Денис Казанський
Денис Казанський

Журналіст, блогер, член української делегації у Тристоронній контактній групі

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Новини політики / Думки
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Блог |

Тепер голос "Мексиканця" може керувати українською політикою

Тепер голос "Мексиканця" може керувати українською політикою
"Мексиканець" Єгор Буркін. Джерело: Скриншот з відео на ютуб-каналі Василя Тимошенка

Кілька днів тому прийшла пропозиція з невідомого облікового запису взяти інтерв'ю у Буркіна (Мексиканця).

Було приблизно зрозуміло, навіщо і як це використовуватимуть, тому вирішив не брати у цьому участь. Тим більше, до кінця не було впевненості, що пишуть саме від нього. І ось сьогодні інтерв'ю вийшло на іншому каналі.

Живемо, звісно, ​​у цікаві часи, коли похитнути державні основи може голос без зображення, який, можливо, взагалі згенерований нейромережею. Вкидати від нього тепер можна взагалі будь-що. Справжнього Мексиканця майже ніхто не бачив, може його вже і в живих немає.

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Незрозуміло, як взагалі ставитись до того, що озвучує голос. З одного боку, масштабні корупційні схеми, організовані Буркіним, точно існують і це підтверджено НАБУ. З іншого боку, він може тепер зводити особисті рахунки, називати своїми поплічниками будь-кого, дискредитувати будь яку інституцію. ЗМІ охоче цитують голос з інтернету. Російський наркоторговець заповнює інформаційний простір.

Наочний приклад того, як корупція буквально роз'їдає державу мов грибок. Варто такому Буркіну кудись пролізти зі своєю схемою одного разу, і далі спори цього грибка розростаються вже усюди, і тепер не розберешся, хто насправді з ним співпрацював, а хто ні.

У 90-х люди по дурості зв'язувалися з бандитами, замазувалися та тонули у криміналі. Залишалися потім із боргами та кримінальними справами. А тут залишилася в дурнях ціла держава. Бо тепер голос Буркіна, який лунає невідомо звідки, час від часу може виходити з новими заявами і буквально керувати українською політикою і суспільною думкою.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дениса Казанського
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