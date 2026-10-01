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"Тенденції саме такі": Путін заявив, що найближчим часом можливе продовження міжнародних конфліктів. Відео

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read3 хв
icon 2,2 т.
Російський диктатор Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін. Архівне фото

У найближчий рік міжнародні конфлікти триватимуть, заявив російський диктатор Володимир Путін. Він зазначив, що "світ наблизився до вирішального поворотного моменту у своєму розвитку", і справа не лише в політиці.

Про це міжнародний воєнний злочинець "попередив" 1 жовтня, виступаючи на пленарній сесії XXIII щорічного засідання "Міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Промову Путіна транслювали пропагандистські ЗМІ.

"Який би сценарій не реалізувався у світі в наступному році, продовження міжнародних конфліктів, на жаль, є досить імовірним. Зокрема й тому, що наявні кардинальні зміни й можливості, що відкриваються, стимулюють, підживлюють амбіції, готовність ризикувати заради уявного великого виграшу", – заявив диктатор.

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Він додав, що "тенденції саме такі". Глава Кремля вказав на необхідність "практичних дій", щоб уникнути "катастрофічних сценаріїв" і не допустити "скочування людства до межі виживання".

Також Путін не виключив сценарію ядерного конфлікту. Мовляв, немає гарантій того, що ядерні держави не спробують застосувати ЯЗ.

"Якщо рушниця висить на сцені, то в кінці-кінців вона повинна вистрілити", – пригрозив він.

За логікою диктатора, збройні конфлікти – невід'ємна частина існування людства, і потрібно порушити питання про правила ведення воєн. Він цинічно заявив, що РФ "завжди керується непорушністю гуманітарних норм".

Путін не зміг не скористатися можливістю вкотре поскаржитися на Захід. Він поплакався, що країни Заходу мають "непропорційно великий вплив в ООН, що призводить до дисбалансу". Кремль, за його словами, підтримує "справедливу реформу" Організації Об'єднаних Націй, але це неможливо без консенсусу.

Крім того, так званий президент поскаржився на "русофобію" та "утиски росіян". Він стверджує, що РФ "свідомо підвели" до війни проти України.

"Правда в тому, що не Росія почала воювати, а з Росією почали воювати", – видав він.

Уже традиційно російський ватажок збрехав про "готовність до діалогу". "Хочеться вірити, що наші нащадки зможуть дізнатися з майбутніх підручників історії, що друга чверть XXI століття стала поворотним моментом, коли людство, усвідомивши масштаб змін і викликів своєму існуванню, знайшло в собі сили відкласти вбік чвари, амбіції та егоїзм і об'єднатися для вирішення спільних проблем", – озвучив пафосну заяву керівник держави, яка розпочала повномасштабну війну.

Як раніше писав OBOZ.UA, на півночі Свердловської області РФ є секретний об'єкт під кодовою назвою "Грот". Об'єкт 1335 захований усередині гори Косьвинський Камінь і офіційно вважається одним із "додаткових центрів стратегічного зв’язку", але жодної детальої інформації в країні-агресорці про нього немає. Він існує з середини 80-х років минулого сторіччя, і зараз це – бункер ватажка Кремля Володимира Путіна, обладнаний спеціально для ядерної війни.

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