"Темпи відновлювальних робіт надто повільні": Зеленський прокоментував ситуацію в енергетиці і обмеження Starshield

У п'ятницю, 13 листопада, президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після російських ударів та відновлення енергетичної інфраструктури. За його словами відновлювальні роботи просуваються надто повільно, а інформація з кількох міст виявилася недостовірною.

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Окремо учасники обговорили проблеми в роботі Starshield, посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів аграрної промисловості. Деталями президент поділився у своєму Telegram.

"Провів селектор по ситуації в регіонах. Були детальні доповіді по наслідках ударів по Сумщині й відновлювальних роботах в Шостці та Конотопі. Також були звіти по Київщині – Білій Церкві, Броварах та інших містах. Темпи відновлювальних робіт надто повільні, і було, на жаль, недостовірне інформування з місць в кількох містах. Визначили, як це виправити", – написав глава держави.

Зеленський доручив Міністерству енергетики спільно з Мінцифри та Міністерством розвитку громад і територій розробити додаткові механізми співпраці з місцевою владою з метою пришвидшити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також президент разом із прем’єр-міністром Сергієм Корецьким обговорив відбудову корпусів Інституту травматології та ортопедії в Києві, які постраждали внаслідок атаки російського дрона.

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