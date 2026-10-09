"Такого безчинства я не памʼятаю за жодної влади": Климпуш-Цинцадзе розкритикувала відсутність засідань Ради протягом трьох тижнів

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе розкритикувала організацію роботи Верховної Ради через відсутність пленарних засідань протягом трьох тижнів. Вона зазначила, що попри участь депутатів у міжнародних парламентських асамблеях, графік роботи Ради можна було скоригувати.

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Про це народна обраниця заявила в програмі "Що далі?" в ефірі Еспресо. Климпуш-Цинцадзе також висловила невдоволення роботою керівництва парламенту, зокрема його спікера.

Обурення тритижневою перервою в роботі парламенту

"Такого безчинства я не памʼятаю за жодної влади, в жодних проявах і очевидно, що це обурює", – заявила депутатка у коментарі щодо організації роботи парламенту і відсутність пленарних засідань протягом трьох тижнів.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, що протягом двох із трьох тижнів депутати мали брати участь у важливих міжнародних парламентських асамблеях у складі великих делегацій. Водночас вона вважає незрозумілим, чому пленарні засідання не запланували інакше, адже Україна суттєво відстає від графіка реформ.

На її думку, керівництво парламенту могло скоригувати розклад і провести два пленарні тижні поспіль, щоб прискорити розгляд важливих питань.

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"Я би поставила дуже низьку оцінку керівництву парламенту, зокрема спікеру, за організацію роботи", – наголосила депутатка від "ЄС".

Як писав OBOZ.UA, 19 вересня стало відомо, що Верховна Рада України не проводитиме пленарних засідань протягом 26 днів – із 17 вересня до 13 жовтня. Тривала пауза відбувається на тлі проблем із голосуванням необхідних міжнародних зобов’язань та фінансових труднощів держави.

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На наступний день заяву спростували у пресслужбі апарату ВРУ, наголосивши, що робота комітетів, підкомітетів, робочих груп, ТСК та фракцій триває.